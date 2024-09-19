Мизулина вмешалась в дело с издевательством над школьником в Нижнем Тагиле

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Пресс-конференция. Москва, мизулина екатерина
Команда Мизулиной направила обращение в СКР Фото:

Главе «Лиги безопасного интернета» Екатерине Мизулиной пожаловались на то, что руководство лицея №39 в Нижнем Тагиле (Свердловская область) якобы пытается замять инцидент с травлей 13-летнего школьника, которого избивали девятиклассники 14-15 лет. Команда Мизулиной уже направила обращение в СКР. Об этом общественница рассказала в своем telegram-канале.

«Пишут, что в Нижнем Тагиле руководство школы пытается „замять“ ситуацию с травлей и избиением мальчика. Мы уже направили обращение в Следственный комитет», — следует из поста Мизулиной. Глава СКР Александр Бастрыкин ранее поручил доложить о ходе расследования происшествия.

Подростки издевались над мальчиком в туалете лицея. Несколько человек били жертву по щекам, а другой снимал издевательства на камеру. После этого школьник разослал видео с избиением, попросив помочь ему. Полицейские уже установили всех обидчиков, однако подростки называют разные причины конфликта. Под свой контроль ситуацию взял уполномоченный по правам ребенка в Свердловской области Игорь Мороков.

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Главе «Лиги безопасного интернета» Екатерине Мизулиной пожаловались на то, что руководство лицея №39 в Нижнем Тагиле (Свердловская область) якобы пытается замять инцидент с травлей 13-летнего школьника, которого избивали девятиклассники 14-15 лет. Команда Мизулиной уже направила обращение в СКР. Об этом общественница рассказала в своем telegram-канале. «Пишут, что в Нижнем Тагиле руководство школы пытается „замять“ ситуацию с травлей и избиением мальчика. Мы уже направили обращение в Следственный комитет», — следует из поста Мизулиной. Глава СКР Александр Бастрыкин ранее поручил доложить о ходе расследования происшествия. Подростки издевались над мальчиком в туалете лицея. Несколько человек били жертву по щекам, а другой снимал издевательства на камеру. После этого школьник разослал видео с избиением, попросив помочь ему. Полицейские уже установили всех обидчиков, однако подростки называют разные причины конфликта. Под свой контроль ситуацию взял уполномоченный по правам ребенка в Свердловской области Игорь Мороков.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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