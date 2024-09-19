Мизулина вмешалась в дело с издевательством над школьником в Нижнем Тагиле

19 сентября 2024 в 15:46 Размер текста - 17 +

Команда Мизулиной направила обращение в СКР Фото: Владимир Андреев © URA.RU Главе «Лиги безопасного интернета» Екатерине Мизулиной пожаловались на то, что руководство лицея №39 в Нижнем Тагиле (Свердловская область) якобы пытается замять инцидент с травлей 13-летнего школьника, которого избивали девятиклассники 14-15 лет. Команда Мизулиной уже направила обращение в СКР. Об этом общественница рассказала в своем telegram-канале. «Пишут, что в Нижнем Тагиле руководство школы пытается „замять“ ситуацию с травлей и избиением мальчика. Мы уже направили обращение в Следственный комитет», — следует из поста Мизулиной. Глава СКР Александр Бастрыкин ранее поручил доложить о ходе расследования происшествия. Подростки издевались над мальчиком в туалете лицея. Несколько человек били жертву по щекам, а другой снимал издевательства на камеру. После этого школьник разослал видео с избиением, попросив помочь ему. Полицейские уже установили всех обидчиков, однако подростки называют разные причины конфликта. Под свой контроль ситуацию взял уполномоченный по правам ребенка в Свердловской области Игорь Мороков. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Главе «Лиги безопасного интернета» Екатерине Мизулиной пожаловались на то, что руководство лицея №39 в Нижнем Тагиле (Свердловская область) якобы пытается замять инцидент с травлей 13-летнего школьника, которого избивали девятиклассники 14-15 лет. Команда Мизулиной уже направила обращение в СКР. Об этом общественница рассказала в своем telegram-канале. «Пишут, что в Нижнем Тагиле руководство школы пытается „замять“ ситуацию с травлей и избиением мальчика. Мы уже направили обращение в Следственный комитет», — следует из поста Мизулиной. Глава СКР Александр Бастрыкин ранее поручил доложить о ходе расследования происшествия. Подростки издевались над мальчиком в туалете лицея. Несколько человек били жертву по щекам, а другой снимал издевательства на камеру. После этого школьник разослал видео с избиением, попросив помочь ему. Полицейские уже установили всех обидчиков, однако подростки называют разные причины конфликта. Под свой контроль ситуацию взял уполномоченный по правам ребенка в Свердловской области Игорь Мороков.