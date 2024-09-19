Путин: в 10 раз увеличится выпуск беспилотников в 2024 году. Видео

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Владимир Путин на ВДНХ. Москва, путин владимир
Путин заявил о налаживании серийного производства авиабеспилотников Фото:

В российскую армию в этом году поставят около 1,4 млн БПЛА. Также к 2030 году в планах создать 48 специализированных научно-производственных центров, производящих дроны, сообщил президент РФ Владимир Путин.

«В этом году в ВС РФ будет поставлено порядка 1,4 млн беспилотников. <…> Выпуск особо востребованных вооружений в условиях СВО увеличен кратно, а их тактико-технические характеристики улучшены», — заявил Путин. Его слова приводит пресс-служба Кремля.

Кроме того, российский лидер подчеркнул необходимость наладить серийное производство авиабеспилотников, что заложит основу для их будущего использования. К 2030 году планируется создание 48 специализированных научно-производственных центров, которые будут заниматься разработкой, тестированием и выпуском БПЛА.

Путин отметил, что беспилотники, производимые «народным ОПК» (оборонно-промышленный комплекс), часто не уступают по качеству продукции крупных предприятий. Также он поручил активнее внедрять элементы искусственного интеллекта в БПЛА.

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В российскую армию в этом году поставят около 1,4 млн БПЛА. Также к 2030 году в планах создать 48 специализированных научно-производственных центров, производящих дроны, сообщил президент РФ Владимир Путин. «В этом году в ВС РФ будет поставлено порядка 1,4 млн беспилотников. <…> Выпуск особо востребованных вооружений в условиях СВО увеличен кратно, а их тактико-технические характеристики улучшены», — заявил Путин. Его слова приводит пресс-служба Кремля. Кроме того, российский лидер подчеркнул необходимость наладить серийное производство авиабеспилотников, что заложит основу для их будущего использования. К 2030 году планируется создание 48 специализированных научно-производственных центров, которые будут заниматься разработкой, тестированием и выпуском БПЛА. Путин отметил, что беспилотники, производимые «народным ОПК» (оборонно-промышленный комплекс), часто не уступают по качеству продукции крупных предприятий. Также он поручил активнее внедрять элементы искусственного интеллекта в БПЛА.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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