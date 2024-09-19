В российскую армию в этом году поставят около 1,4 млн БПЛА. Также к 2030 году в планах создать 48 специализированных научно-производственных центров, производящих дроны, сообщил президент РФ Владимир Путин.
«В этом году в ВС РФ будет поставлено порядка 1,4 млн беспилотников. <…> Выпуск особо востребованных вооружений в условиях СВО увеличен кратно, а их тактико-технические характеристики улучшены», — заявил Путин. Его слова приводит пресс-служба
Кроме того, российский лидер подчеркнул необходимость наладить серийное производство авиабеспилотников, что заложит основу для их будущего использования. К 2030 году планируется создание 48 специализированных научно-производственных центров, которые будут заниматься разработкой, тестированием и выпуском БПЛА.
Путин отметил, что беспилотники, производимые «народным ОПК» (оборонно-промышленный комплекс), часто не уступают по качеству продукции крупных предприятий. Также он поручил активнее внедрять элементы искусственного интеллекта в БПЛА.
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