Путин: в 10 раз увеличится выпуск беспилотников в 2024 году. Видео

19 сентября 2024 в 18:45 Размер текста - 17 +

Путин заявил о налаживании серийного производства авиабеспилотников Фото: Владимир Андреев © URA.RU В российскую армию в этом году поставят около 1,4 млн БПЛА. Также к 2030 году в планах создать 48 специализированных научно-производственных центров, производящих дроны, сообщил президент РФ Владимир Путин. «В этом году в ВС РФ будет поставлено порядка 1,4 млн беспилотников. <…> Выпуск особо востребованных вооружений в условиях СВО увеличен кратно, а их тактико-технические характеристики улучшены», — заявил Путин. Его слова приводит пресс-служба Кремля . Кроме того, российский лидер подчеркнул необходимость наладить серийное производство авиабеспилотников, что заложит основу для их будущего использования. К 2030 году планируется создание 48 специализированных научно-производственных центров, которые будут заниматься разработкой, тестированием и выпуском БПЛА. Путин отметил, что беспилотники, производимые «народным ОПК» (оборонно-промышленный комплекс), часто не уступают по качеству продукции крупных предприятий. Также он поручил активнее внедрять элементы искусственного интеллекта в БПЛА. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

В российскую армию в этом году поставят около 1,4 млн БПЛА. Также к 2030 году в планах создать 48 специализированных научно-производственных центров, производящих дроны, сообщил президент РФ Владимир Путин. «В этом году в ВС РФ будет поставлено порядка 1,4 млн беспилотников. <…> Выпуск особо востребованных вооружений в условиях СВО увеличен кратно, а их тактико-технические характеристики улучшены», — заявил Путин. Его слова приводит пресс-служба Кремля. Кроме того, российский лидер подчеркнул необходимость наладить серийное производство авиабеспилотников, что заложит основу для их будущего использования. К 2030 году планируется создание 48 специализированных научно-производственных центров, которые будут заниматься разработкой, тестированием и выпуском БПЛА. Путин отметил, что беспилотники, производимые «народным ОПК» (оборонно-промышленный комплекс), часто не уступают по качеству продукции крупных предприятий. Также он поручил активнее внедрять элементы искусственного интеллекта в БПЛА.