19 сентября 2024

В Озерске ФСБ задержала инспектора ГАИ, отвечающего за техосмотр транспорта

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Тренировка СОБРа Уральской таможни. Свердловская область, террорист, террористы, группа захвата, спецназ, задержание, диверсант, диверсанты, контрабандисты, работа спецназа
Руслана Байганова обвиняют в получении взяток от автовладельцев Фото:

В Озерске (Челябинская область) ФСБ совместно с сотрудниками управления собственной безопасности ГУ МВД по региону задержали старшего инспектора безопасности дорожного движения отдела ГАИ по Озерску капитана полиции Руслана Байганова. Как сообщают источники URA.RU, силовика обвиняют в получении взяток.

«Предварительно, Байганов получал взятки от владельцев технически неисправных транспортных средств. За это он подписывал им лист прохождения техосмотра. Также силовика подозревают в выдаче разрешений для проезда негабаритного транспорта», — рассказал источник.

В отношении Байганова возбуждено уголовное дело по ч. 5 ст 290 УК (получение взятки). В его отношении проводится проверка.

URA.RU связалось с пресс-службой УФСБ по региону. Там от комментариев воздержались. В пресс-службе ГУ МВД по региону сообщили, что уточнят информацию.

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Хотите быть в курсе всех главных новостей Челябинска и области? Подписывайтесь на telegram-каналы «Челябинск, который смог» и «Стальной Магнитогорск»!

Все главные новости России и мира - в одном письме: подписывайтесь на нашу рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
В Озерске (Челябинская область) ФСБ совместно с сотрудниками управления собственной безопасности ГУ МВД по региону задержали старшего инспектора безопасности дорожного движения отдела ГАИ по Озерску капитана полиции Руслана Байганова. Как сообщают источники URA.RU, силовика обвиняют в получении взяток. «Предварительно, Байганов получал взятки от владельцев технически неисправных транспортных средств. За это он подписывал им лист прохождения техосмотра. Также силовика подозревают в выдаче разрешений для проезда негабаритного транспорта», — рассказал источник. В отношении Байганова возбуждено уголовное дело по ч. 5 ст 290 УК (получение взятки). В его отношении проводится проверка. URA.RU связалось с пресс-службой УФСБ по региону. Там от комментариев воздержались. В пресс-службе ГУ МВД по региону сообщили, что уточнят информацию.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...