В Озерске ФСБ задержала инспектора ГАИ, отвечающего за техосмотр транспорта

В Озерске (Челябинская область) ФСБ совместно с сотрудниками управления собственной безопасности ГУ МВД по региону задержали старшего инспектора безопасности дорожного движения отдела ГАИ по Озерску капитана полиции Руслана Байганова. Как сообщают источники URA.RU, силовика обвиняют в получении взяток.
«Предварительно, Байганов получал взятки от владельцев технически неисправных транспортных средств. За это он подписывал им лист прохождения техосмотра. Также силовика подозревают в выдаче разрешений для проезда негабаритного транспорта», — рассказал источник.
В отношении Байганова возбуждено уголовное дело по ч. 5 ст 290 УК (получение взятки). В его отношении проводится проверка.
URA.RU связалось с пресс-службой УФСБ по региону. Там от комментариев воздержались. В пресс-службе ГУ МВД по региону сообщили, что уточнят информацию.
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