В Первоуральске (Свердловская область) водитель самосвала влетел в линию электропередач (ЛЭП). В результате аварии было обесточено крупнейшее предприятие города — Первоуральский новотрубный завод. Информацию о происшествии URA.RU подтвердили в пресс-службе Госавтоинспекции региона.
«В Первоуральске водитель самосвала снес опору линии электропередач и обесточил Новотрубный завод», — сообщили очевидцы группе «Инцидент Екатеринбург» в соцсети «ВКонтакте». На опубликованных группой кадрах заметно, что кузов самосвала отогнул огромные провода.
В ГАИ Свердловской области рассказали URA.RU, что по факту происшествия проводится проверка. «По результатам проверочных мероприятий будет принято обоснованное процессуальное решение», — подчеркнули в ведомстве.
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