Самосвал обесточил крупнейший завод Первоуральска. Фото

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Как самосвал врезался в линии ЛЭП — неизвестно (архивное фото)
Как самосвал врезался в линии ЛЭП — неизвестно (архивное фото) Фото:

В Первоуральске (Свердловская область) водитель самосвала влетел в линию электропередач (ЛЭП). В результате аварии было обесточено крупнейшее предприятие города — Первоуральский новотрубный завод. Информацию о происшествии URA.RU подтвердили в пресс-службе Госавтоинспекции региона.

«В Первоуральске водитель самосвала снес опору линии электропередач и обесточил Новотрубный завод», — сообщили очевидцы группе «Инцидент Екатеринбург» в соцсети «ВКонтакте». На опубликованных группой кадрах заметно, что кузов самосвала отогнул огромные провода.

В ГАИ Свердловской области рассказали URA.RU, что по факту происшествия проводится проверка. «По результатам проверочных мероприятий будет принято обоснованное процессуальное решение», — подчеркнули в ведомстве.

Фото:

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Хотите быть в курсе всех главных новостей Екатеринбурга и области? Подписывайтесь на telegram-канал «Екатское чтиво» и «Наш Нижний Тагил»!

Все главные новости России и мира - в одном письме: подписывайтесь на нашу рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
В Первоуральске (Свердловская область) водитель самосвала влетел в линию электропередач (ЛЭП). В результате аварии было обесточено крупнейшее предприятие города — Первоуральский новотрубный завод. Информацию о происшествии URA.RU подтвердили в пресс-службе Госавтоинспекции региона. «В Первоуральске водитель самосвала снес опору линии электропередач и обесточил Новотрубный завод», — сообщили очевидцы группе «Инцидент Екатеринбург» в соцсети «ВКонтакте». На опубликованных группой кадрах заметно, что кузов самосвала отогнул огромные провода. В ГАИ Свердловской области рассказали URA.RU, что по факту происшествия проводится проверка. «По результатам проверочных мероприятий будет принято обоснованное процессуальное решение», — подчеркнули в ведомстве.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...