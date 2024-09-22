Гендиректор HeadHunter предрек России «зарплатную гонку»

Компании пытаются разными способами забрать новых сотрудников у своих конкурентов по отрасли через повышение зарплаты, так как это самый быстродействующий способ. Подобный подход может привести к зарплатной гонке и высочайшим показателям текучести персонала. Об этом заявил гендиректор HeadHunter Дмитрий Сергиенков.
«С начала года зарплатные предложения на hh.ru увеличились на 35%. Компании пытаются любым способом выманить новых сотрудников из своих конкурентов по отрасли или даже из других отраслей, и зарплатный инструмент самый быстродействующий… Это приводит нас к исторически высоким показателям текучести персонала в экономике», — рассказал Сергиенков газете «Коммерсант», отвечая на вопрос о «зарплатной гонке».
Он подчеркнул, что при предельной занятости населения работодатели поднимают зарплаты на новые позиции и стимулируют сотрудников увольняться с текущей работы. Из-за подобного подхода появляется больше новых вакансий, растет конкуренция, а впоследствии еще больший рост предполагаемых зарплат.
По прогнозу Минэкономразвития, номинальные зарплаты россиян поднимутся с 88 тысяч рублей в текущем году до 119 тысяч рублей к 2027 году, передает RT. В 2024 году ожидается рост зарплаты на 17,9%, но в последующие годы он уменьшится.
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