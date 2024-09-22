22 сентября 2024

Гендиректор HeadHunter предрек России «зарплатную гонку»

Гендиректор HeadHunter Сергиенков спрогнозировал активный рост зарплат в России
© Служба новостей «URA.RU»
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По словам Сергиенкова, зарплаты в Росси будут продолжать расти
По словам Сергиенкова, зарплаты в Росси будут продолжать расти Фото:

Компании пытаются разными способами забрать новых сотрудников у своих конкурентов по отрасли через повышение зарплаты, так как это самый быстродействующий способ. Подобный подход может привести к зарплатной гонке и высочайшим показателям текучести персонала. Об этом заявил гендиректор HeadHunter Дмитрий Сергиенков.

«С начала года зарплатные предложения на hh.ru увеличились на 35%. Компании пытаются любым способом выманить новых сотрудников из своих конкурентов по отрасли или даже из других отраслей, и зарплатный инструмент самый быстродействующий… Это приводит нас к исторически высоким показателям текучести персонала в экономике», — рассказал Сергиенков газете «Коммерсант», отвечая на вопрос о «зарплатной гонке».

Он подчеркнул, что при предельной занятости населения работодатели поднимают зарплаты на новые позиции и стимулируют сотрудников увольняться с текущей работы. Из-за подобного подхода появляется больше новых вакансий, растет конкуренция, а впоследствии еще больший рост предполагаемых зарплат.

По прогнозу Минэкономразвития, номинальные зарплаты россиян поднимутся с 88 тысяч рублей в текущем году до 119 тысяч рублей к 2027 году, передает RT. В 2024 году ожидается рост зарплаты на 17,9%, но в последующие годы он уменьшится.

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Компании пытаются разными способами забрать новых сотрудников у своих конкурентов по отрасли через повышение зарплаты, так как это самый быстродействующий способ. Подобный подход может привести к зарплатной гонке и высочайшим показателям текучести персонала. Об этом заявил гендиректор HeadHunter Дмитрий Сергиенков. «С начала года зарплатные предложения на hh.ru увеличились на 35%. Компании пытаются любым способом выманить новых сотрудников из своих конкурентов по отрасли или даже из других отраслей, и зарплатный инструмент самый быстродействующий… Это приводит нас к исторически высоким показателям текучести персонала в экономике», — рассказал Сергиенков газете «Коммерсант», отвечая на вопрос о «зарплатной гонке». Он подчеркнул, что при предельной занятости населения работодатели поднимают зарплаты на новые позиции и стимулируют сотрудников увольняться с текущей работы. Из-за подобного подхода появляется больше новых вакансий, растет конкуренция, а впоследствии еще больший рост предполагаемых зарплат. По прогнозу Минэкономразвития, номинальные зарплаты россиян поднимутся с 88 тысяч рублей в текущем году до 119 тысяч рублей к 2027 году, передает RT. В 2024 году ожидается рост зарплаты на 17,9%, но в последующие годы он уменьшится.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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