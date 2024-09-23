Свердловчанина, которого спасала жена от командира, вернули на СВО

23 сентября 2024 в 15:43 Размер текста - 17 +

Боец надеялся, что после скандала его переведут в другое подразделение (архивное фото) Фото: Денис Моргунов © URA.RU Свердловского бойца с позывным «Череха», которого пыталась спасти супруга от командира, вернули в зону спецоперации в прежнее подразделение. Об этом журналисту URA.RU рассказала супруга военного Полина Овчарова, которая ранее, по ее словам, отдала полтора миллиона рублей в фонд, надеясь, что ее мужа переведут в другой отряд. Теперь женщина опасается, что из-за жалобы отношение к ее супругу ухудшится, и это может привести к негативным последствиям для него. Ранее военный пожаловался URA.RU на тяжелые условия службы и угрозы со стороны командования. По его словам, командование требовало от него миллион рублей и угрожало разрушить его семейную жизнь, распространяя неправдивые истории о его неверности. Боец утверждал, что обвинения были полностью надуманными, и ему было предложено заплатить. В противном случае ему грозили найти другие способы давления. В попытке решить проблему жена бойца обратилась за помощью в благотворительный фонд, где якобы ей пообещали организовать перевод мужа за полтора миллиона рублей. Но перевод так и не был осуществлен. В то же время руководитель фонда отрицает получение денег и предоставление таких услуг. «Все завершилось, и, к сожалению, не наилучшим образом. Было объявлено построение, после чего мужа неожиданно отправили обратно. Следователь давал обещание, что до окончания следствия его не переведут, однако все были в курсе, что уже есть соответствующее распоряжение и есть шанс на благоприятный исход. Но его вернули обратно в то же место и к тем же людям. Теперь я боюсь, что ситуация может ухудшиться. Мой муж очень переживает, и это вызывает у меня беспокойство, ведь нет никаких гарантий, что после жалобы его положение не станет еще хуже», — посетовала Овчарова. URA.RU направило официальный запрос в департамент информации и массовых коммуникаций Министерства обороны России. Ответ на него будет опубликован, как только поступит. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Свердловского бойца с позывным «Череха», которого пыталась спасти супруга от командира, вернули в зону спецоперации в прежнее подразделение. Об этом журналисту URA.RU рассказала супруга военного Полина Овчарова, которая ранее, по ее словам, отдала полтора миллиона рублей в фонд, надеясь, что ее мужа переведут в другой отряд. Теперь женщина опасается, что из-за жалобы отношение к ее супругу ухудшится, и это может привести к негативным последствиям для него. Ранее военный пожаловался URA.RU на тяжелые условия службы и угрозы со стороны командования. По его словам, командование требовало от него миллион рублей и угрожало разрушить его семейную жизнь, распространяя неправдивые истории о его неверности. Боец утверждал, что обвинения были полностью надуманными, и ему было предложено заплатить. В противном случае ему грозили найти другие способы давления. В попытке решить проблему жена бойца обратилась за помощью в благотворительный фонд, где якобы ей пообещали организовать перевод мужа за полтора миллиона рублей. Но перевод так и не был осуществлен. В то же время руководитель фонда отрицает получение денег и предоставление таких услуг. «Все завершилось, и, к сожалению, не наилучшим образом. Было объявлено построение, после чего мужа неожиданно отправили обратно. Следователь давал обещание, что до окончания следствия его не переведут, однако все были в курсе, что уже есть соответствующее распоряжение и есть шанс на благоприятный исход. Но его вернули обратно в то же место и к тем же людям. Теперь я боюсь, что ситуация может ухудшиться. Мой муж очень переживает, и это вызывает у меня беспокойство, ведь нет никаких гарантий, что после жалобы его положение не станет еще хуже», — посетовала Овчарова. URA.RU направило официальный запрос в департамент информации и массовых коммуникаций Министерства обороны России. Ответ на него будет опубликован, как только поступит.