На руднике челябинского золотодобытчика Струкова нашли дополнительное золото

24 сентября 2024 в 08:45 Размер текста - 17 +

На руднике «Эльдорадо» Константина Струкова нашли дополнительные запасы золота Фото: Вадим Ахметов © URA.RU На сибирском руднике холдинга «Южуралзолото группа компаний» («ЮГК») Константина Струкова из Челябинска нашли дополнительные запасы золота. Как заявил директор по связям с инвесторами группы Дмитрий Яковлев, месторождение «Эльдорадо» в Красноярском крае функционирует 20 лет. «Есть проект в Сибири. Это фабрика на карьере „Эльдорадо“. Там нашли дополнительные запасы. Теперь надо поставить фабрику на борту карьера», — отметил Яковлев. Разговор состоялся в рамках звонка с инвесторами в сентябре. Решение о капитальных вложениях не принято. Из целесообразность экономисты оценивают в настоящее время. Ближайшей задачей является увеличение добычи. Инвестиционное решение о строительстве фабрики примут позже с учетом дорогостоящих кредитов, проценты по которым приблизились к 21-22. В 2023 году капвложения «ЮГК» составили порядка 23 млрд рублей, в 2024 году они достигну— 15-18 млрд. Ежегодно инвестиции будут снижаться. При этом у компании открыто несколько кредитных линий, объемы по шести из них не использованы в сумме 1,5 млрд долларов. Холдинг столкнулся с претензиями госведомств, связанными с небезопасными условиями труда на четырех карьерах в Челябинской области. Струков с нареканиями согласился. В компании рассчитывают, что вскоре проблемы удастся урегулировать. На исправление потребуется порядка трех миллиардов рублей. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

На сибирском руднике холдинга «Южуралзолото группа компаний» («ЮГК») Константина Струкова из Челябинска нашли дополнительные запасы золота. Как заявил директор по связям с инвесторами группы Дмитрий Яковлев, месторождение «Эльдорадо» в Красноярском крае функционирует 20 лет. «Есть проект в Сибири. Это фабрика на карьере „Эльдорадо“. Там нашли дополнительные запасы. Теперь надо поставить фабрику на борту карьера», — отметил Яковлев. Разговор состоялся в рамках звонка с инвесторами в сентябре. Решение о капитальных вложениях не принято. Из целесообразность экономисты оценивают в настоящее время. Ближайшей задачей является увеличение добычи. Инвестиционное решение о строительстве фабрики примут позже с учетом дорогостоящих кредитов, проценты по которым приблизились к 21-22. В 2023 году капвложения «ЮГК» составили порядка 23 млрд рублей, в 2024 году они достигну— 15-18 млрд. Ежегодно инвестиции будут снижаться. При этом у компании открыто несколько кредитных линий, объемы по шести из них не использованы в сумме 1,5 млрд долларов. Холдинг столкнулся с претензиями госведомств, связанными с небезопасными условиями труда на четырех карьерах в Челябинской области. Струков с нареканиями согласился. В компании рассчитывают, что вскоре проблемы удастся урегулировать. На исправление потребуется порядка трех миллиардов рублей.