23 сентября 2024

На руднике челябинского золотодобытчика Струкова нашли дополнительное золото

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Южуралзолото ЮГК Струков Пласт Челябинск, струков константин
На руднике «Эльдорадо» Константина Струкова нашли дополнительные запасы золота Фото:

На сибирском руднике холдинга «Южуралзолото группа компаний» («ЮГК») Константина Струкова из Челябинска нашли дополнительные запасы золота. Как заявил директор по связям с инвесторами группы Дмитрий Яковлев, месторождение «Эльдорадо» в Красноярском крае функционирует 20 лет.

«Есть проект в Сибири. Это фабрика на карьере „Эльдорадо“. Там нашли дополнительные запасы. Теперь надо поставить фабрику на борту карьера», — отметил Яковлев.

Разговор состоялся в рамках звонка с инвесторами в сентябре. Решение о капитальных вложениях не принято. Из целесообразность экономисты оценивают в настоящее время. Ближайшей задачей является увеличение добычи. Инвестиционное решение о строительстве фабрики примут позже с учетом дорогостоящих кредитов, проценты по которым приблизились к 21-22.

В 2023 году капвложения «ЮГК» составили порядка 23 млрд рублей, в 2024 году они достигну— 15-18 млрд. Ежегодно инвестиции будут снижаться. При этом у компании открыто несколько кредитных линий, объемы по шести из них не использованы в сумме 1,5 млрд долларов.

Холдинг столкнулся с претензиями госведомств, связанными с небезопасными условиями труда на четырех карьерах в Челябинской области. Струков с нареканиями согласился. В компании рассчитывают, что вскоре проблемы удастся урегулировать. На исправление потребуется порядка трех миллиардов рублей.

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На сибирском руднике холдинга «Южуралзолото группа компаний» («ЮГК») Константина Струкова из Челябинска нашли дополнительные запасы золота. Как заявил директор по связям с инвесторами группы Дмитрий Яковлев, месторождение «Эльдорадо» в Красноярском крае функционирует 20 лет. «Есть проект в Сибири. Это фабрика на карьере „Эльдорадо“. Там нашли дополнительные запасы. Теперь надо поставить фабрику на борту карьера», — отметил Яковлев. Разговор состоялся в рамках звонка с инвесторами в сентябре. Решение о капитальных вложениях не принято. Из целесообразность экономисты оценивают в настоящее время. Ближайшей задачей является увеличение добычи. Инвестиционное решение о строительстве фабрики примут позже с учетом дорогостоящих кредитов, проценты по которым приблизились к 21-22. В 2023 году капвложения «ЮГК» составили порядка 23 млрд рублей, в 2024 году они достигну— 15-18 млрд. Ежегодно инвестиции будут снижаться. При этом у компании открыто несколько кредитных линий, объемы по шести из них не использованы в сумме 1,5 млрд долларов. Холдинг столкнулся с претензиями госведомств, связанными с небезопасными условиями труда на четырех карьерах в Челябинской области. Струков с нареканиями согласился. В компании рассчитывают, что вскоре проблемы удастся урегулировать. На исправление потребуется порядка трех миллиардов рублей.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
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