Претензии госорганов обойдутся челябинскому золотодобытчику в три миллиарда

Претензии прокуратуры компания Константина Струкова оценила в три миллиарда Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

Претензии природоохранной прокуратуры могут обойтись холдингу «Южуралзолото группа компаний» («ЮГК») Константина Струкова из Челябинска в три миллиарда рублей. Как следует из отчетности компании, сумма уточняется.

«Точную величину потенциальных исков оценить невозможно по причине отсутствия у ответчика деталей исковых заявлений. По мнению руководства, сумма не превысит трех миллиардов рублей», — заявлено в отчетности «ЮГК».

Руководство группы привлекло внутренних и внешних юристов, чтобы они оценили вероятность и величину возможных выплат по делу. На компанию в арбитражный суд подано три иска от Магнитогорской и Челябинской прокуратур.

Претензии связаны с промышленной безопасностью и природопользованием на промплощадках трех районов: Пластовского, Еткульского и Верхнеуральского. Речь идет о месторождениях Светлинском, Курасан и Березняковском. Все из них вместе с карьером «Южный Курасан» закрыты Ростехнадзором на срок до 90 дней.

В отчете группа отметила, что обладает финансовыми и производственными ресурсами для устранения нарушений. Результатом усилий стала выдача 21 августа разрешения на ведение работ со взрывчатыми материалами. Представители холдинга рассчитывают на скорое возобновление деятельности, составлена дорожная карта по устранению нарушений, которые Струков признал.

Иски прокуратура подала в июле. Спустя месяц, в августе, три своих иска к Челябинской прокуратуре выставил сам холдинг «ЮГК». Претензии надзорных органов коснулись уральского хаба компании. В сибирском группа проиграла иск налоговикам и должна уплатить солидарно с другими ответчиками 747 млн рублей. Дело связано с убытками, причиненными при банкротстве шахты имени Дзержинского в Кемеровской области. Как отмечено, готовится апелляционная жалоба.