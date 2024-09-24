Фасад жилого дома будут восстанавливать Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

В Озерске Челябинской области в микрорайоне Заозерный от ветра обрушились фасадные панели жилого дома. Об этом 24 сентября сообщил глава города Сергей Гергенрейдер.

«Много шума наделал в выходные дом №12 в Заозерном. Фасадные панели там и так были не в лучшем состоянии, а тут и вовсе не выдержали ветра, и просто отвалились. Сегодня на доме уже идет работа. Все восстановят, поправят. Проезд огорожен сигнальной лентой, чтобы не создавать угрозу людям и транспорту», — написал в своем telegram-канале Гергенрейдер.

Глава Озерска также отметил активное участие в ликвидации последствий обрушения старшего по дому Евгения Яранова. Как утверждает мэр, благодаря ему ремонт начался без задержек. Также для восстановления фасада будет использована вышка. Полный демонтаж конструкции начнется, когда наступит безветренная погода.