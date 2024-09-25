Власти ХМАО ищут представителя губернатора в молодежный парламент

Департамент внутренней политики ХМАО начал отбор кандидатов в представители губернатора Югры в молодежном парламенте при думе. Об этом сообщается на официальном сайте окружной власти.
«Кандидат в представители Губернатора автономного округа должен являться гражданином Российской Федерации в возрасте от 18 до 35 лет. При этом не замещать государственную должность, должность государственной гражданской службы, а также муниципальную должность и должность муниципальной службы», — сообщается на едином сайте госорганов.
Перечень документов для кандидатов размещен на сайте Депполитики. Заявки принимаются до 1 октября 2024. С марта 2021 года и до отставки губернатора Натальи Комаровой в мае представителем главы региона в молодежном парламенте был Юрий Слюсарь.
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