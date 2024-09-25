25 сентября 2024

Власти ХМАО ищут представителя губернатора в молодежный парламент

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Власти ХМАО выберут представителя губернатора в молодежный парламент при думе
Власти ХМАО выберут представителя губернатора в молодежный парламент при думе Фото:

Департамент внутренней политики ХМАО начал отбор кандидатов в представители губернатора Югры в молодежном парламенте при думе. Об этом сообщается на официальном сайте окружной власти.

«Кандидат в представители Губернатора автономного округа должен являться гражданином Российской Федерации в возрасте от 18 до 35 лет. При этом не замещать государственную должность, должность государственной гражданской службы, а также муниципальную должность и должность муниципальной службы», — сообщается на едином сайте госорганов.

Перечень документов для кандидатов размещен на сайте Депполитики. Заявки принимаются до 1 октября 2024. С марта 2021 года и до отставки губернатора Натальи Комаровой в мае представителем главы региона в молодежном парламенте был Юрий Слюсарь.

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Хотите быть в курсе всех главных новостей ХМАО? Подписывайтесь на telegram-канал «Ханты, деньги, нефтевышки»!

Все главные новости России и мира - в одном письме: подписывайтесь на нашу рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Департамент внутренней политики ХМАО начал отбор кандидатов в представители губернатора Югры в молодежном парламенте при думе. Об этом сообщается на официальном сайте окружной власти. «Кандидат в представители Губернатора автономного округа должен являться гражданином Российской Федерации в возрасте от 18 до 35 лет. При этом не замещать государственную должность, должность государственной гражданской службы, а также муниципальную должность и должность муниципальной службы», — сообщается на едином сайте госорганов. Перечень документов для кандидатов размещен на сайте Депполитики. Заявки принимаются до 1 октября 2024. С марта 2021 года и до отставки губернатора Натальи Комаровой в мае представителем главы региона в молодежном парламенте был Юрий Слюсарь.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...