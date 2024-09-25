ХМАО вошел в топ лидеров по заказу презервативов на Wildberries

Ханты-Мансийский автономный округ вошел в топ-10 регионов, где чаще всего заказывают презервативы на Wildberries. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе маркетплейса.
«Московская область лидирует по онлайн-продажам кондомов на душу населения. В топ-10 по этому показателю также входят Иркутская область, Краснодарский край, Нижегородская область, Москва, Ростовская область, Ханты-Мансийский автономный округ — Югра, Воронежская область, Новосибирская область и Красноярский край», — следует из сообщения.
Югорчане, как и жители других регионов, чаще всего предпочитают заказывать ароматизированные презервативы. В топе продаж также отмечены экстратонкие кондомы.
Ранее URA.RU рассказывало, что жители ХМАО стали чаще тратить деньги на секс-игрушки. Наибольшим спросом пользуются мастурбаторы, вибраторы и вибромассажеры, а также фаллоимитаторы.
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