25 сентября 2024

ХМАО вошел в топ лидеров по заказу презервативов на Wildberries

© Служба новостей «URA.RU»
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Югорчане чаще всего заказывают ароматизированные презервативы
Югорчане чаще всего заказывают ароматизированные презервативы Фото:

Ханты-Мансийский автономный округ вошел в топ-10 регионов, где чаще всего заказывают презервативы на Wildberries. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе маркетплейса.

«Московская область лидирует по онлайн-продажам кондомов на душу населения. В топ-10 по этому показателю также входят Иркутская область, Краснодарский край, Нижегородская область, Москва, Ростовская область, Ханты-Мансийский автономный округ — Югра, Воронежская область, Новосибирская область и Красноярский край», — следует из сообщения.

Югорчане, как и жители других регионов, чаще всего предпочитают заказывать ароматизированные презервативы. В топе продаж также отмечены экстратонкие кондомы.

Ранее URA.RU рассказывало, что жители ХМАО стали чаще тратить деньги на секс-игрушки. Наибольшим спросом пользуются мастурбаторы, вибраторы и вибромассажеры, а также фаллоимитаторы.

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Ханты-Мансийский автономный округ вошел в топ-10 регионов, где чаще всего заказывают презервативы на Wildberries. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе маркетплейса. «Московская область лидирует по онлайн-продажам кондомов на душу населения. В топ-10 по этому показателю также входят Иркутская область, Краснодарский край, Нижегородская область, Москва, Ростовская область, Ханты-Мансийский автономный округ — Югра, Воронежская область, Новосибирская область и Красноярский край», — следует из сообщения. Югорчане, как и жители других регионов, чаще всего предпочитают заказывать ароматизированные презервативы. В топе продаж также отмечены экстратонкие кондомы. Ранее URA.RU рассказывало, что жители ХМАО стали чаще тратить деньги на секс-игрушки. Наибольшим спросом пользуются мастурбаторы, вибраторы и вибромассажеры, а также фаллоимитаторы.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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