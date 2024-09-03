Власти Челябинска продадут с торгов участок площадью более 30 тысяч квадратных метров в Калининском районе. На продажу выставят землю под комплексное развитие территории (КРТ) нежилой застройки, сообщается на сайте мэрии.
«Принять решение о комплексном развитии территории нежилой застройки участка площадью 3,04 га в границах улиц Братьев Кашириных, Ижевской, Игнатия Вандышева в Калининском районе города Челябинска. КРТ нежилой застройки осуществляется посредством проведения аукциона на право заключения договора о комплексном развитии территории», — сообщается на сайте.
Как сообщается на сайте, после приобретения участка девелопер должен будет реализовать проект или застроить территорию в соответствии с проектом о КРТ в течении пяти лет. Ранее в этом районе, где располагался Каширинский рынок, уже разработали проект застройки другого участка — там строят ЖК со школой и детсадом.
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