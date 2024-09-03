Власти Челябинска выставят на торги крупный участок под КРТ на 30 тысяч квадратов. Карта

Власти Челябинска выставят на торги участок под КРТ на 30 тысяч квадратов
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Возвести здания по проекту о КРТ победитель аукциона должен будет в течении пяти лет
Возвести здания по проекту о КРТ победитель аукциона должен будет в течении пяти лет Фото:

Власти Челябинска продадут с торгов участок площадью более 30 тысяч квадратных метров в Калининском районе. На продажу выставят землю под комплексное развитие территории (КРТ) нежилой застройки, сообщается на сайте мэрии.

«Принять решение о комплексном развитии территории нежилой застройки участка площадью 3,04 га в границах улиц Братьев Кашириных, Ижевской, Игнатия Вандышева в Калининском районе города Челябинска. КРТ нежилой застройки осуществляется посредством проведения аукциона на право заключения договора о комплексном развитии территории», — сообщается на сайте.

Как сообщается на сайте, после приобретения участка девелопер должен будет реализовать проект или застроить территорию в соответствии с проектом о КРТ в течении пяти лет. Ранее в этом районе, где располагался Каширинский рынок, уже разработали проект застройки другого участка — там строят ЖК со школой и детсадом.

Власти Челябинска продадут с торгов участок площадью более 30 тысяч квадратных метров в Калининском районе
Власти Челябинска продадут с торгов участок площадью более 30 тысяч квадратных метров в Калининском районе
Фото:

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Власти Челябинска продадут с торгов участок площадью более 30 тысяч квадратных метров в Калининском районе. На продажу выставят землю под комплексное развитие территории (КРТ) нежилой застройки, сообщается на сайте мэрии. «Принять решение о комплексном развитии территории нежилой застройки участка площадью 3,04 га в границах улиц Братьев Кашириных, Ижевской, Игнатия Вандышева в Калининском районе города Челябинска. КРТ нежилой застройки осуществляется посредством проведения аукциона на право заключения договора о комплексном развитии территории», — сообщается на сайте. Как сообщается на сайте, после приобретения участка девелопер должен будет реализовать проект или застроить территорию в соответствии с проектом о КРТ в течении пяти лет. Ранее в этом районе, где располагался Каширинский рынок, уже разработали проект застройки другого участка — там строят ЖК со школой и детсадом.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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