В Екатеринбурге на перекрестке улиц Куйбышева — Белинского вечером 30 сентября трамвай протаранил Lada Granta. На участке выстраивается пробка. Об этом URA.RU рассказал очевидец.
«ДТП на перекрестке Куйбышева — Белинского. Трамвай протаранил автомобиль Lada Granta. По улице Куйбышева скапливается затор», — сказал собеседник. Из-за тяжелого движения на участке также затруднен выезд с улицы Мамина-Сибиряка. Информация о пострадавших не уточняется.
Корреспондент URA.RU обратился за комментарием в пресс-службу городской Госавтоинспекции. Там пояснили, что на место происшествия выехали инспекторы. Обстоятельства аварии выясняются.
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