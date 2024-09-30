В центре Екатеринбурга трамвай протаранил легковушку, собирается пробка. Фото

© Служба новостей «URA.RU»
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Виды города. Москва, гибдд, дпс, инспектор
В момент столкновения в трамвае находились пассажиры Фото:

В Екатеринбурге на перекрестке улиц Куйбышева — Белинского вечером 30 сентября трамвай протаранил Lada Granta. На участке выстраивается пробка. Об этом URA.RU рассказал очевидец.

«ДТП на перекрестке Куйбышева — Белинского. Трамвай протаранил автомобиль Lada Granta. По улице Куйбышева скапливается затор», — сказал собеседник. Из-за тяжелого движения на участке также затруднен выезд с улицы Мамина-Сибиряка. Информация о пострадавших не уточняется.

Корреспондент URA.RU обратился за комментарием в пресс-службу городской Госавтоинспекции. Там пояснили, что на место происшествия выехали инспекторы. Обстоятельства аварии выясняются.

В момент столкновения в трамвае находились пассажиры
В момент столкновения в трамвае находились пассажиры
Фото:

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В Екатеринбурге на перекрестке улиц Куйбышева — Белинского вечером 30 сентября трамвай протаранил Lada Granta. На участке выстраивается пробка. Об этом URA.RU рассказал очевидец. «ДТП на перекрестке Куйбышева — Белинского. Трамвай протаранил автомобиль Lada Granta. По улице Куйбышева скапливается затор», — сказал собеседник. Из-за тяжелого движения на участке также затруднен выезд с улицы Мамина-Сибиряка. Информация о пострадавших не уточняется. Корреспондент URA.RU обратился за комментарием в пресс-службу городской Госавтоинспекции. Там пояснили, что на место происшествия выехали инспекторы. Обстоятельства аварии выясняются.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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