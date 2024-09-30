30 сентября 2024

Музыкант Самойлов мечтает возродить свердловский рок-клуб

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Парк-рок в парке Маяковского. Екатеринбург, самойлов вадим
Вадим Самойлов считает, что музыканты должны обмениваться опытом Фото:

Рок-музыкант Вадим Самойлов мечтает возродить свердловский рок-клуб. Об этом один из основателей группы «Агата Кристи» рассказал в эфире «Нашего Радио» в Екатеринбурге.

«Эпоха разъединения, когда все сидели по своим студиям и записывали песни, уходит в прошлое. Рок — это все-таки бэнд, и когда музыканты взаимодействуют друг с другом, возникает особый синтез для творчества», — сказал артист.

Самойлов вспомнил, что еще три года назад предлагал создать креативные микрокластеры в населенных пунктах области. Он считает, что таким образом музыканты смогут обмениваться идеями и опытом.

Свердловский рок-клуб основан в марте 1986-м. В нем играли «Агата Кристи», «Наутилус Помпилиус», «Апрельский марш», «Чайф» и многие другие. Клуб закрылся в 1991 году, когда перестал получить поддержку от госструктур.

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Рок-музыкант Вадим Самойлов мечтает возродить свердловский рок-клуб. Об этом один из основателей группы «Агата Кристи» рассказал в эфире «Нашего Радио» в Екатеринбурге. «Эпоха разъединения, когда все сидели по своим студиям и записывали песни, уходит в прошлое. Рок — это все-таки бэнд, и когда музыканты взаимодействуют друг с другом, возникает особый синтез для творчества», — сказал артист. Самойлов вспомнил, что еще три года назад предлагал создать креативные микрокластеры в населенных пунктах области. Он считает, что таким образом музыканты смогут обмениваться идеями и опытом. Свердловский рок-клуб основан в марте 1986-м. В нем играли «Агата Кристи», «Наутилус Помпилиус», «Апрельский марш», «Чайф» и многие другие. Клуб закрылся в 1991 году, когда перестал получить поддержку от госструктур.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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