Музыкант Самойлов мечтает возродить свердловский рок-клуб

01 октября 2024 в 10:38 Размер текста - 17 +

Вадим Самойлов считает, что музыканты должны обмениваться опытом Фото: Илья Московец © URA.RU Рок-музыкант Вадим Самойлов мечтает возродить свердловский рок-клуб. Об этом один из основателей группы «Агата Кристи» рассказал в эфире «Нашего Радио» в Екатеринбурге. «Эпоха разъединения, когда все сидели по своим студиям и записывали песни, уходит в прошлое. Рок — это все-таки бэнд, и когда музыканты взаимодействуют друг с другом, возникает особый синтез для творчества», — сказал артист. Самойлов вспомнил, что еще три года назад предлагал создать креативные микрокластеры в населенных пунктах области. Он считает, что таким образом музыканты смогут обмениваться идеями и опытом. Свердловский рок-клуб основан в марте 1986-м. В нем играли «Агата Кристи», «Наутилус Помпилиус», «Апрельский марш», «Чайф» и многие другие. Клуб закрылся в 1991 году, когда перестал получить поддержку от госструктур. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Рок-музыкант Вадим Самойлов мечтает возродить свердловский рок-клуб. Об этом один из основателей группы «Агата Кристи» рассказал в эфире «Нашего Радио» в Екатеринбурге. «Эпоха разъединения, когда все сидели по своим студиям и записывали песни, уходит в прошлое. Рок — это все-таки бэнд, и когда музыканты взаимодействуют друг с другом, возникает особый синтез для творчества», — сказал артист. Самойлов вспомнил, что еще три года назад предлагал создать креативные микрокластеры в населенных пунктах области. Он считает, что таким образом музыканты смогут обмениваться идеями и опытом. Свердловский рок-клуб основан в марте 1986-м. В нем играли «Агата Кристи», «Наутилус Помпилиус», «Апрельский марш», «Чайф» и многие другие. Клуб закрылся в 1991 году, когда перестал получить поддержку от госструктур.