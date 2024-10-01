Юрист фонда «Защитники Отечества» будет заниматься выборами в Перми

Крайизбирком назначил руководителей двух ТИК в Перми

Свердловский район показал худшие результаты на выборах президента в марте Фото: Руслан Яроцкий © URA.RU

Избиром Пермского края назначил председателей двух комиссий Свердловского района Перми. ТИК №1 возглавила юрист регионального фонда «Защитники Отечества» Людмила Верхоланцева. Она проводит бесплатные консультации для участников СВО и их семей, сообщает пресс-служба избиркома в своем telegram-канале.

«ТИК № 1 возглавила Верхоланцева Людмила Николаевна — юрисконсульт по оказанию бесплатной правовой помощи участникам СВО и членам их семей в фонде „Защитники Отечества“. Людмила Верхоланцева работала в различных сферах права, являлась членом избирательных комиссий», — говорится в сообщении.

Тик № 2 возглавила бывшая чиновница Татьяна Бушуева. В избиркоме пояснили, что у нее есть 25-летний опыт работы на государственной и муниципальной службе. Она занимала пост замглавы Осинского округа, где курирует экономические и имущественные вопросы.

Свердловский район Перми показал один из худших результатов на выборах президента в марте 2024 года. В августе избирком уволил начальника ТИК №2 Игоря Гурея, а в сентябре — утвердил отставку руководителя ТИК №1 Павла Полуянова.