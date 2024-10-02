Что известно о пермяке, покинувшем французскую тюрьму после обвинения в шпионаже

Вышедший из французской тюрьмы пермяк снимался в реалити-шоу и работал поваром
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Кирилл Грязнов оказался во французской тюрьме, приехав в Париж этим летом (архивное фото)
Кирилл Грязнов оказался во французской тюрьме, приехав в Париж этим летом (архивное фото) Фото:

Уроженец Перми Кирилл Грязнов, освободился из французской тюрьмы после того, как был обвинен в шпионаже. Ранее он засветился на реалити-шоу и работал поваром в мишленовском ресторане. О том, чем известен пермяк — в материале URA.RU.

Грязнов родился в 1984 году. После окончания Пермского госуниверситета он переехал в Москву, где некоторое время работал юристом в одном из инвестфондов. Затем пермяк решил строить карьеру повара — в столице он прошел дорогостоящие курсы и устроился в мишленовский ресторан в горнолыжном курорте Куршевель.

В 2019 году Грязнов принял участие в реалити-шоу на телеканале «Домашний». Также он вел кулинарную рубрику в одной из передач на телеканале НТВ. В соцсетях пермяк регулярно делился рецептами приготовления различных блюд и рассказывал о своей личной жизни. В конце 2021 года Кирилл приехал в родной город, чтобы встретить Новый год вместе со своей семьей.

В июне Грязнов попал в поле зрения французских силовиков. Якобы мужчина готовился сорвать летнюю Олимпиаду в Париже. Пермяку предъявили обвинение в шпионаже и поместили под арест. Ему грозило до 30 лет лишения свободы. В Кремле сообщения СМИ о задержании россиянина называли «курьезными».

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Уроженец Перми Кирилл Грязнов, освободился из французской тюрьмы после того, как был обвинен в шпионаже. Ранее он засветился на реалити-шоу и работал поваром в мишленовском ресторане. О том, чем известен пермяк — в материале URA.RU. Грязнов родился в 1984 году. После окончания Пермского госуниверситета он переехал в Москву, где некоторое время работал юристом в одном из инвестфондов. Затем пермяк решил строить карьеру повара — в столице он прошел дорогостоящие курсы и устроился в мишленовский ресторан в горнолыжном курорте Куршевель. В 2019 году Грязнов принял участие в реалити-шоу на телеканале «Домашний». Также он вел кулинарную рубрику в одной из передач на телеканале НТВ. В соцсетях пермяк регулярно делился рецептами приготовления различных блюд и рассказывал о своей личной жизни. В конце 2021 года Кирилл приехал в родной город, чтобы встретить Новый год вместе со своей семьей. В июне Грязнов попал в поле зрения французских силовиков. Якобы мужчина готовился сорвать летнюю Олимпиаду в Париже. Пермяку предъявили обвинение в шпионаже и поместили под арест. Ему грозило до 30 лет лишения свободы. В Кремле сообщения СМИ о задержании россиянина называли «курьезными».
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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