Прилучный пытается отсудить детей у Муцениеце

В Москве завершилось еще одно судебное заседание по делу о разделе детей между Павлом Прилучным и актрисой Агатой Муцениеце. Бывшие супруги продолжают спор за право воспитывать дочь и сына.
«Я всегда и во всем буду действовать в интересах своих детей», — заявил Прилучный корреспонденту «Пятого канала» после судебного заседания. Актер также опроверг слухи о сборе компромата на свою бывшую жену, назвав их глупостями.
Прилучный подчеркнул, что все действия в рамках судебного процесса осуществляются в законном порядке. Муцениеце покинула заседание суда, отказавшись прокомментировать процесс.
Ранее бывшая супруга через суд взыскала с актера алименты. Но Прилучный это решение оспорил.
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