Развлечения Знаменитости Прилучный пытается отсудить детей у Муцениеце Актеры Прилучный и Муцениеце делят детей в суде 03 октября 2024 в 13:21 Размер текста - 17 + Актер Прилучный пытается осудить детей у бывшей жены Фото: Владимир Андреев © URA.RU В Москве завершилось еще одно судебное заседание по делу о разделе детей между Павлом Прилучным и актрисой Агатой Муцениеце. Бывшие супруги продолжают спор за право воспитывать дочь и сына. «Я всегда и во всем буду действовать в интересах своих детей», — заявил Прилучный корреспонденту «Пятого канала» после судебного заседания. Актер также опроверг слухи о сборе компромата на свою бывшую жену, назвав их глупостями. Прилучный подчеркнул, что все действия в рамках судебного процесса осуществляются в законном порядке. Муцениеце покинула заседание суда, отказавшись прокомментировать процесс. Ранее бывшая супруга через суд взыскала с актера алименты. Но Прилучный это решение оспорил. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым! В Москве завершилось еще одно судебное заседание по делу о разделе детей между Павлом Прилучным и актрисой Агатой Муцениеце. Бывшие супруги продолжают спор за право воспитывать дочь и сына. «Я всегда и во всем буду действовать в интересах своих детей», — заявил Прилучный корреспонденту «Пятого канала» после судебного заседания. Актер также опроверг слухи о сборе компромата на свою бывшую жену, назвав их глупостями. Прилучный подчеркнул, что все действия в рамках судебного процесса осуществляются в законном порядке. Муцениеце покинула заседание суда, отказавшись прокомментировать процесс. Ранее бывшая супруга через суд взыскала с актера алименты. Но Прилучный это решение оспорил. {{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}} ‹ › Расскажите о новости друзьям