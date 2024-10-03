Прилучный пытается отсудить детей у Муцениеце

Актеры Прилучный и Муцениеце делят детей в суде
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Звезды российского шоу-бизнеса. Москва, прилучный павел
Актер Прилучный пытается осудить детей у бывшей жены Фото:

В Москве завершилось еще одно судебное заседание по делу о разделе детей между Павлом Прилучным и актрисой Агатой Муцениеце. Бывшие супруги продолжают спор за право воспитывать дочь и сына.

«Я всегда и во всем буду действовать в интересах своих детей», — заявил Прилучный корреспонденту «Пятого канала» после судебного заседания. Актер также опроверг слухи о сборе компромата на свою бывшую жену, назвав их глупостями.

Прилучный подчеркнул, что все действия в рамках судебного процесса осуществляются в законном порядке. Муцениеце покинула заседание суда, отказавшись прокомментировать процесс.

Ранее бывшая супруга через суд взыскала с актера алименты. Но Прилучный это решение оспорил.

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В Москве завершилось еще одно судебное заседание по делу о разделе детей между Павлом Прилучным и актрисой Агатой Муцениеце. Бывшие супруги продолжают спор за право воспитывать дочь и сына. «Я всегда и во всем буду действовать в интересах своих детей», — заявил Прилучный корреспонденту «Пятого канала» после судебного заседания. Актер также опроверг слухи о сборе компромата на свою бывшую жену, назвав их глупостями. Прилучный подчеркнул, что все действия в рамках судебного процесса осуществляются в законном порядке. Муцениеце покинула заседание суда, отказавшись прокомментировать процесс. Ранее бывшая супруга через суд взыскала с актера алименты. Но Прилучный это решение оспорил.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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