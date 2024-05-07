Актер Прилучный обжаловал решение суда по алиментам бывшей жене Агате Муцениеце

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Приговор Андрею Пязоку и Сергею Вегельману в суде Центрального района. Челябинск, приговор, судья, суд
Прилучный обжаловал судебное решение о выплате алиментов для бывшей жены Фото:

Актер Павел Прилучный обжаловал решение Головинского суда Москвы, говорится на портале судов общей юрисдикции Москвы. Ранее он частично удовлетворил иск его экс-жены Агаты Муцениеце, которая хотела взыскать с актера алименты на содержание их детей.

«Зарегистрирована апелляционная жалоба Прилучного П.В.», — передает РИА Новости информацию из картотеки. Подробности жалобы неизвестны.

Ранее было заявлено о частично удовлетворении иска на алименты со стороны Муцениеце. Однако не было уточнено, сколько по ним будет выплачивать Прилучный. Другие подробности спора также остаются неизвестными, заседание проходило в закрытом режиме.

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Актер Павел Прилучный обжаловал решение Головинского суда Москвы, говорится на портале судов общей юрисдикции Москвы. Ранее он частично удовлетворил иск его экс-жены Агаты Муцениеце, которая хотела взыскать с актера алименты на содержание их детей. «Зарегистрирована апелляционная жалоба Прилучного П.В.», — передает РИА Новости информацию из картотеки. Подробности жалобы неизвестны. Ранее было заявлено о частично удовлетворении иска на алименты со стороны Муцениеце. Однако не было уточнено, сколько по ним будет выплачивать Прилучный. Другие подробности спора также остаются неизвестными, заседание проходило в закрытом режиме.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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