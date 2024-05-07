Актер Прилучный обжаловал решение суда по алиментам бывшей жене Агате Муцениеце

Актер Павел Прилучный обжаловал решение Головинского суда Москвы, говорится на портале судов общей юрисдикции Москвы. Ранее он частично удовлетворил иск его экс-жены Агаты Муцениеце, которая хотела взыскать с актера алименты на содержание их детей.
«Зарегистрирована апелляционная жалоба Прилучного П.В.», — передает РИА Новости информацию из картотеки. Подробности жалобы неизвестны.
Ранее было заявлено о частично удовлетворении иска на алименты со стороны Муцениеце. Однако не было уточнено, сколько по ним будет выплачивать Прилучный. Другие подробности спора также остаются неизвестными, заседание проходило в закрытом режиме.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Подписка на URA.RU в Telegram - удобный способ быть в курсе важных новостей! Подписывайтесь и будьте в центре событий. Подписаться.