Актер Прилучный обжаловал решение суда по алиментам бывшей жене Агате Муцениеце

07 мая 2024 в 16:37 Размер текста - 17 +

Прилучный обжаловал судебное решение о выплате алиментов для бывшей жены Фото: Вадим Ахметов © URA.RU Актер Павел Прилучный обжаловал решение Головинского суда Москвы, говорится на портале судов общей юрисдикции Москвы. Ранее он частично удовлетворил иск его экс-жены Агаты Муцениеце, которая хотела взыскать с актера алименты на содержание их детей. «Зарегистрирована апелляционная жалоба Прилучного П.В.», — передает РИА Новости информацию из картотеки. Подробности жалобы неизвестны. Ранее было заявлено о частично удовлетворении иска на алименты со стороны Муцениеце. Однако не было уточнено, сколько по ним будет выплачивать Прилучный. Другие подробности спора также остаются неизвестными, заседание проходило в закрытом режиме. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Актер Павел Прилучный обжаловал решение Головинского суда Москвы, говорится на портале судов общей юрисдикции Москвы. Ранее он частично удовлетворил иск его экс-жены Агаты Муцениеце, которая хотела взыскать с актера алименты на содержание их детей. «Зарегистрирована апелляционная жалоба Прилучного П.В.», — передает РИА Новости информацию из картотеки. Подробности жалобы неизвестны. Ранее было заявлено о частично удовлетворении иска на алименты со стороны Муцениеце. Однако не было уточнено, сколько по ним будет выплачивать Прилучный. Другие подробности спора также остаются неизвестными, заседание проходило в закрытом режиме.