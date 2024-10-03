Синоптики предупредили пермяков о ночных заморозках

В Перми ночью ожидаются заморозки. Температура воздуха опустится до -5 градусов. Об этом предупредили в пресс-службе краевого ГУ МЧС.
«По данным Пермского ЦГМС, ночью 5 октября местами по краю ожидаются заморозки в воздухе и на поверхности почвы до -5 °C. В связи с понижением температуры воздуха возрастает вероятность возникновения техногенных пожаров», — уточнили в краевом управлении МЧС.
Водителям рекомендуется быть аккуратными за рулем. Соблюдать дистанцию и избегать резких маневров. В случае возникновения экстренных ситуаций рекомендуется звонить «101» или «112».
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