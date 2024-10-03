03 октября 2024

Синоптики предупредили пермяков о ночных заморозках

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Температура воздуха опуститься до минус пяти градусов
Температура воздуха опуститься до минус пяти градусов Фото:

В Перми ночью ожидаются заморозки. Температура воздуха опустится до -5 градусов. Об этом предупредили в пресс-службе краевого ГУ МЧС.

«По данным Пермского ЦГМС, ночью 5 октября местами по краю ожидаются заморозки в воздухе и на поверхности почвы до -5 °C. В связи с понижением температуры воздуха возрастает вероятность возникновения техногенных пожаров», — уточнили в краевом управлении МЧС.

Водителям рекомендуется быть аккуратными за рулем. Соблюдать дистанцию и избегать резких маневров. В случае возникновения экстренных ситуаций рекомендуется звонить «101» или «112».

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Новости для жителей Перми и Пермского края, которые ценят свое время, в telegram-канале «Большая Пермь». Бережно отбираем для вас только актуальное. Присоединяйтесь!

Все главные новости России и мира - в одном письме: подписывайтесь на нашу рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
В Перми ночью ожидаются заморозки. Температура воздуха опустится до -5 градусов. Об этом предупредили в пресс-службе краевого ГУ МЧС. «По данным Пермского ЦГМС, ночью 5 октября местами по краю ожидаются заморозки в воздухе и на поверхности почвы до -5 °C. В связи с понижением температуры воздуха возрастает вероятность возникновения техногенных пожаров», — уточнили в краевом управлении МЧС. Водителям рекомендуется быть аккуратными за рулем. Соблюдать дистанцию и избегать резких маневров. В случае возникновения экстренных ситуаций рекомендуется звонить «101» или «112».
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...