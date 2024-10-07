Власти потратят миллионы на снос скандальной пермской высотки

Власти Перми через электронный аукцион ищут подрядчика для сноса недостроенного дома по улице Окулова, 11. Работы оценили более чем в восемь миллионов рублей.
«Снос объекта незавершенного строительства по улице Окулова, 11. Начальная (максимальная) цена контракта составляет 8,2 млн рублей. Заказчиком выступает ГКУ „Имущественное казначейство Пермского края“», — говорится в техзадании. Документ имеется в распоряжении редакции URA.RU.
Работы требуется завершить до 30 ноября 2024 года. Общая площадь застройки объекта составляет порядка 13 тысяч квадратных метров, степень готовности здания — 15%.
Ранее на участке компания «Авенида» хотела возвести жилой дом «Люверс» с музеем Пастернака и подземной стоянкой. Компания планы не реализовала, а в 2020 году ее признали банкротом. В 2017 году участок понадобился краевым властям для строительства новой сцены оперного театра.
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