В Красноярске женщина порезала руки в зале суда после вынесения приговора

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Суворова выразила несогласие с решением суда
Суворова выразила несогласие с решением суда Фото:

Правозащитница Ольга Суворова порезала руки в зале суда в Красноярске. Это произошло после объявления обвинительного приговора в ее адрес.

«Суворова порезала руки в знак протеста против вынесенного приговора», — пишет telegram-канал «Осторожно, новости». Там добавили, что ее признали виновной в ложном доносе и приговорили к штрафу в 125 тысяч рублей. Она не согласилась с решением суда.

Суворову задержали в аэропорту Красноярска 18 декабря 2023 года. Задержание было связано с обвинением в написании ложного доноса на полицейского.

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Не пропустите ключевые события России и мира — станьте читателем URA.RU в Telegram! Только актуальные новости, без лишнего шума. Подписаться.

Все главные новости России и мира - в одном письме: подписывайтесь на нашу рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Правозащитница Ольга Суворова порезала руки в зале суда в Красноярске. Это произошло после объявления обвинительного приговора в ее адрес. «Суворова порезала руки в знак протеста против вынесенного приговора», — пишет telegram-канал «Осторожно, новости». Там добавили, что ее признали виновной в ложном доносе и приговорили к штрафу в 125 тысяч рублей. Она не согласилась с решением суда. Суворову задержали в аэропорту Красноярска 18 декабря 2023 года. Задержание было связано с обвинением в написании ложного доноса на полицейского.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...