В Красноярске женщина порезала руки в зале суда после вынесения приговора

Суворова выразила несогласие с решением суда
Правозащитница Ольга Суворова порезала руки в зале суда в Красноярске. Это произошло после объявления обвинительного приговора в ее адрес.
«Суворова порезала руки в знак протеста против вынесенного приговора», — пишет telegram-канал «Осторожно, новости». Там добавили, что ее признали виновной в ложном доносе и приговорили к штрафу в 125 тысяч рублей. Она не согласилась с решением суда.
Суворову задержали в аэропорту Красноярска 18 декабря 2023 года. Задержание было связано с обвинением в написании ложного доноса на полицейского.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Не пропустите ключевые события России и мира — станьте читателем URA.RU в Telegram! Только актуальные новости, без лишнего шума. Подписаться.