В Перми эвакуировали бывший кинотеатр «Кристалл»

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Сообщение о минировании здания оказалось ложным
Сообщение о минировании здания оказалось ложным Фото:

В Перми из-за ложного сообщения о минировании эвакуировали людей из здания бывшего кинотеатра «Кристалл». Там сейчас размещаются различные организации, в том числе и региональный молодежный центр.

«Из здания всех попросили выйти. К зданию приехали машина медицины катастроф и два автомобиля полиции. Очевидцы спросили, что случилось. Им ответили, что кто-то позвонил в и сказал, что там заложена бомба. Но все обошлось — вызов оказался ложным», — сообщило 59.RU.

Ранее URA.RU рассказывало, что в Перми эвакуировали посетителей торгово-развлекательного центра «Колизей Синема». Причиной послужило срабатывание пожарной сигнализации.

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В Перми из-за ложного сообщения о минировании эвакуировали людей из здания бывшего кинотеатра «Кристалл». Там сейчас размещаются различные организации, в том числе и региональный молодежный центр. «Из здания всех попросили выйти. К зданию приехали машина медицины катастроф и два автомобиля полиции. Очевидцы спросили, что случилось. Им ответили, что кто-то позвонил в и сказал, что там заложена бомба. Но все обошлось — вызов оказался ложным», — сообщило 59.RU. Ранее URA.RU рассказывало, что в Перми эвакуировали посетителей торгово-развлекательного центра «Колизей Синема». Причиной послужило срабатывание пожарной сигнализации.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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