В одном из самых опасных микрорайонов Перми выступит «самый воспитанный комик»

В пермском микрорайоне Крохалева пройдет концерт «воспитанного комика» Абрамова
© Служба новостей «URA.RU»
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Комик выступит во дворце культуры
Комик выступит во дворце культуры Фото:

В пермском дворце культуры имени М. И. Калинина состоится выступление комика Ивана Абрамова. Он является резидентом шоу «Stand Up» на телеканале ТНТ. Про себя Абрамов говорит, что он потомственный интеллигент и эстет, поэтому знаменит как «самый воспитанный комик».

«Иван Абрамов — комик, музыкант, участник команды КВН „Парапапарам“, резидент шоу „Stand Up“ на ТНТ выступит 16 ноября в Перми в дворце культуры имени М. И. Калинина. Новая программа обещает быть еще более живой, насыщенной трушными шутками и наполненной темами, волнующими каждого из нас», — пишут организаторы в группе концерта в соцсети «ВКонтакте».

Дворец культуры имени М. И. Калинина находится на улице Куйбышева, 140 в микрорайоне Крохалева. По мнению горожан, это один из самых криминальных микрорайонов Перми. Он расположен в Свердловском районе, в котором в 2023 году произошло наибольшее количество преступлений, по данным краевого ГУ МВД.

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В пермском дворце культуры имени М. И. Калинина состоится выступление комика Ивана Абрамова. Он является резидентом шоу «Stand Up» на телеканале ТНТ. Про себя Абрамов говорит, что он потомственный интеллигент и эстет, поэтому знаменит как «самый воспитанный комик». «Иван Абрамов — комик, музыкант, участник команды КВН „Парапапарам“, резидент шоу „Stand Up“ на ТНТ выступит 16 ноября в Перми в дворце культуры имени М. И. Калинина. Новая программа обещает быть еще более живой, насыщенной трушными шутками и наполненной темами, волнующими каждого из нас», — пишут организаторы в группе концерта в соцсети «ВКонтакте». Дворец культуры имени М. И. Калинина находится на улице Куйбышева, 140 в микрорайоне Крохалева. По мнению горожан, это один из самых криминальных микрорайонов Перми. Он расположен в Свердловском районе, в котором в 2023 году произошло наибольшее количество преступлений, по данным краевого ГУ МВД.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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