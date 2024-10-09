В одном из самых опасных микрорайонов Перми выступит «самый воспитанный комик»

В пермском дворце культуры имени М. И. Калинина состоится выступление комика Ивана Абрамова. Он является резидентом шоу «Stand Up» на телеканале ТНТ. Про себя Абрамов говорит, что он потомственный интеллигент и эстет, поэтому знаменит как «самый воспитанный комик».
«Иван Абрамов — комик, музыкант, участник команды КВН „Парапапарам“, резидент шоу „Stand Up“ на ТНТ выступит 16 ноября в Перми в дворце культуры имени М. И. Калинина. Новая программа обещает быть еще более живой, насыщенной трушными шутками и наполненной темами, волнующими каждого из нас», — пишут организаторы в группе концерта в соцсети «ВКонтакте».
Дворец культуры имени М. И. Калинина находится на улице Куйбышева, 140 в микрорайоне Крохалева. По мнению горожан, это один из самых криминальных микрорайонов Перми. Он расположен в Свердловском районе, в котором в 2023 году произошло наибольшее количество преступлений, по данным краевого ГУ МВД.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Новости для жителей Перми и Пермского края, которые ценят свое время, в telegram-канале «Большая Пермь». Бережно отбираем для вас только актуальное. Присоединяйтесь!