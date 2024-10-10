Боксер Альберт Батыргазиев, выступающий на ринге за Нижневартовск, открыл семейное кафе в Кисловодске. В заведении готовят блюда по принципу здорового питания.
«Мы семейное кафе здорового питания, которое активно поддерживает развитие спорта у молодого поколения г. Кисловодска. Нашим владельцем является олимпийским чемпионом по боксу Альберт Батыргазиев. Он полюбил Кисловодск и захотел здесь жить со своей семьей. А небезразличное отношение к развитию спорта и здорового образа жизни навело на мысль открыть место, где можно собрать детей на зарядку, пообщаться с друзьями, провести время с семьей и вкусно поесть», — рассказала команда кафе в своем telegram-канале.
В заведении подают полезные завтраки, салаты, горячие блюда и ПП-десерты. А интерьер кафе украшают кубки именитого боксера.
Батыргазиев родился в Дагестане, но провел детство в Нижневартовске. Его дебют на ринге в качестве профессионального боксера состоялся в 2020 году. А уже в 2021 году он чемпионом по боксу на Олимпиаде в Токио. Теперь спортсмен претендует на пояс чемпиона мира по версии WBA. Ему предстоит бой с экс-суперчемпионом WBA Николасом Уолтерсом.
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