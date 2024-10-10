Олимпийский чемпион из ХМАО открыл кафе в Кисловодске. Фото

Боксер Батыргазиев из Нижневартовска стал владельцем кафе в курортном городе
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В кафе Батыргазиева подают полезные завтраки, горячие блюда и ПП-десерты
В кафе Батыргазиева подают полезные завтраки, горячие блюда и ПП-десерты Фото:

Боксер Альберт Батыргазиев, выступающий на ринге за Нижневартовск, открыл семейное кафе в Кисловодске. В заведении готовят блюда по принципу здорового питания.

«Мы семейное кафе здорового питания, которое активно поддерживает развитие спорта у молодого поколения г. Кисловодска. Нашим владельцем является олимпийским чемпионом по боксу Альберт Батыргазиев. Он полюбил Кисловодск и захотел здесь жить со своей семьей. А небезразличное отношение к развитию спорта и здорового образа жизни навело на мысль открыть место, где можно собрать детей на зарядку, пообщаться с друзьями, провести время с семьей и вкусно поесть», — рассказала команда кафе в своем telegram-канале.

В заведении подают полезные завтраки, салаты, горячие блюда и ПП-десерты. А интерьер кафе украшают кубки именитого боксера.

Батыргазиев родился в Дагестане, но провел детство в Нижневартовске. Его дебют на ринге в качестве профессионального боксера состоялся в 2020 году. А уже в 2021 году он чемпионом по боксу на Олимпиаде в Токио. Теперь спортсмен претендует на пояс чемпиона мира по версии WBA. Ему предстоит бой с экс-суперчемпионом WBA Николасом Уолтерсом.

Кафе украшают кубки Батыргазиева
Кафе украшают кубки Батыргазиева
Фото:
Боксер Батыргазиев открыл кафе в Кисловодске
Боксер Батыргазиев открыл кафе в Кисловодске
Фото:

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Боксер Альберт Батыргазиев, выступающий на ринге за Нижневартовск, открыл семейное кафе в Кисловодске. В заведении готовят блюда по принципу здорового питания. «Мы семейное кафе здорового питания, которое активно поддерживает развитие спорта у молодого поколения г. Кисловодска. Нашим владельцем является олимпийским чемпионом по боксу Альберт Батыргазиев. Он полюбил Кисловодск и захотел здесь жить со своей семьей. А небезразличное отношение к развитию спорта и здорового образа жизни навело на мысль открыть место, где можно собрать детей на зарядку, пообщаться с друзьями, провести время с семьей и вкусно поесть», — рассказала команда кафе в своем telegram-канале. В заведении подают полезные завтраки, салаты, горячие блюда и ПП-десерты. А интерьер кафе украшают кубки именитого боксера. Батыргазиев родился в Дагестане, но провел детство в Нижневартовске. Его дебют на ринге в качестве профессионального боксера состоялся в 2020 году. А уже в 2021 году он чемпионом по боксу на Олимпиаде в Токио. Теперь спортсмен претендует на пояс чемпиона мира по версии WBA. Ему предстоит бой с экс-суперчемпионом WBA Николасом Уолтерсом.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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