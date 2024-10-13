В кабинете арестованного свердловского мэра нашли прослушку. Фото, видео

За задержанным главой Артемовского Трофимовым устанавливали слежку

14 октября 2024 в 08:41 Размер текста - 17 +

Константин Трофимов свою вину отрицает Фото: Сергей Бодров © URA.RU новость из сюжета В Артемовском задержали мэра До задержания по обвинению во взятке мэра Артемовского (Свердловская область) Константина Трофимова силовики сняли с его рабочего стола прослушку. Это произошло прямо во время совещания в администрации города. Об этом URA.RU рассказала дочь чиновника Елизавета. «В конце июня к папе на работу приезжали силовики. И во время совещания сняли прослушку. Это произошло на глазах у его коллег. Как там могла появиться прослушка, не знаю. По этому поводу мы писали обращение в Генпрокуратуру», — сказала собеседница. В свердловском СК тему не комментируют. Елизавета считает своего отца невиновным. Ему вменяют получение трех миллионов рублей и водонагреватель за попустительство. «Взяток он не брал. А история с водонагревателем — смешная. Он его сам купил и установил. У нас и чек есть», — заявила Елизавета Трофимова, показав его. О задержании отца она узнала в тот же день — 18 сентября — из соцсетей: «Думаю, что [силовики] специально выбрали этот день — среду — потому что в это время в мэрии проходят конференции со СМИ. Они специально хотели его задержать на глазах у журналистов, чтобы везде оперативно появилась информация». По ее словам, преследование ее отца началось еще в марте. Новость по теме В квартире задержанного свердловского мэра был погром Странности вокруг Трофимова, как уже сообщало URA.RU, начались за несколько недель до ареста. В конце июня ему позвонила соседка и сообщила, что пятеро незнакомцев в штатском взломали дверь и устроили погром в его квартире в Копейске (Челябинская область). Оказалось, что оперативники проводили обыски. Но протоколов или уведомлений семья Трофимова не получала. А на следующий день Трофимов обнаружил на лестничной клетке напротив своей квартиры видеокамеру с прослушкой. Обращение в правоохранительные органы по этому поводу также ни к чему не привело. Подробнее об уголовном деле — в сюжете URA.RU. Чек о покупке водонагревателя Фото: предоставлено Елизаветой Трофимовой Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

До задержания по обвинению во взятке мэра Артемовского (Свердловская область) Константина Трофимова силовики сняли с его рабочего стола прослушку. Это произошло прямо во время совещания в администрации города. Об этом URA.RU рассказала дочь чиновника Елизавета. «В конце июня к папе на работу приезжали силовики. И во время совещания сняли прослушку. Это произошло на глазах у его коллег. Как там могла появиться прослушка, не знаю. По этому поводу мы писали обращение в Генпрокуратуру», — сказала собеседница. В свердловском СК тему не комментируют. Елизавета считает своего отца невиновным. Ему вменяют получение трех миллионов рублей и водонагреватель за попустительство. «Взяток он не брал. А история с водонагревателем — смешная. Он его сам купил и установил. У нас и чек есть», — заявила Елизавета Трофимова, показав его. О задержании отца она узнала в тот же день — 18 сентября — из соцсетей: «Думаю, что [силовики] специально выбрали этот день — среду — потому что в это время в мэрии проходят конференции со СМИ. Они специально хотели его задержать на глазах у журналистов, чтобы везде оперативно появилась информация». По ее словам, преследование ее отца началось еще в марте. Странности вокруг Трофимова, как уже сообщало URA.RU, начались за несколько недель до ареста. В конце июня ему позвонила соседка и сообщила, что пятеро незнакомцев в штатском взломали дверь и устроили погром в его квартире в Копейске (Челябинская область). Оказалось, что оперативники проводили обыски. Но протоколов или уведомлений семья Трофимова не получала. А на следующий день Трофимов обнаружил на лестничной клетке напротив своей квартиры видеокамеру с прослушкой. Обращение в правоохранительные органы по этому поводу также ни к чему не привело. Подробнее об уголовном деле — в сюжете URA.RU.