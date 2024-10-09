Массажист из Нягани Александр Григорьев принял участие в новом сезоне шоу «Суперниндзя» на телеканале СТС. Югорчанину предстоит побороться за главный приз — пять миллионов рублей.
«В этом году принял участие в крутом международном шоу „СуперНиндзя“ на канале СТС. Участники — атлеты из 12 стран, которые слетелись в Минеральные Воды за победой», — написал Григорьев на своей странице в соцсети «ВКонтакте». Югорчанин работает массажистом в Нягани.
Известно, что атлетам предстоит преодолеть 112-метровую полосу препятствий. Победит тот, кто успешно пройдет все испытания на проекте. Ему достанется приз в пять миллионов рублей.
Соперниками Григорьева стали шесть тюменцев и один челябинский студент. Также в эфире СТС покажут скалолазку и танцора из ЯНАО, они тоже прошли отбор в шоу.
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