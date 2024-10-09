09 октября 2024

Массажист из ХМАО стал участником шоу на СТС «СуперНиндзя». Фото

© Служба новостей «URA.RU»
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Участникам шоу "СуперНиндзя" предстоит преодолеть 112-метровую полосу препятствий
Участникам шоу "СуперНиндзя" предстоит преодолеть 112-метровую полосу препятствий Фото:

Массажист из Нягани Александр Григорьев принял участие в новом сезоне шоу «Суперниндзя» на телеканале СТС. Югорчанину предстоит побороться за главный приз — пять миллионов рублей.

«В этом году принял участие в крутом международном шоу „СуперНиндзя“ на канале СТС. Участники — атлеты из 12 стран, которые слетелись в Минеральные Воды за победой», — написал Григорьев на своей странице в соцсети «ВКонтакте». Югорчанин работает массажистом в Нягани.

Известно, что атлетам предстоит преодолеть 112-метровую полосу препятствий. Победит тот, кто успешно пройдет все испытания на проекте. Ему достанется приз в пять миллионов рублей.

Соперниками Григорьева стали шесть тюменцев и один челябинский студент. Также в эфире СТС покажут скалолазку и танцора из ЯНАО, они тоже прошли отбор в шоу.

Александр Григорьев работает массажистом в Нягани
Александр Григорьев работает массажистом в Нягани
Фото:

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Массажист из Нягани Александр Григорьев принял участие в новом сезоне шоу «Суперниндзя» на телеканале СТС. Югорчанину предстоит побороться за главный приз — пять миллионов рублей. «В этом году принял участие в крутом международном шоу „СуперНиндзя“ на канале СТС. Участники — атлеты из 12 стран, которые слетелись в Минеральные Воды за победой», — написал Григорьев на своей странице в соцсети «ВКонтакте». Югорчанин работает массажистом в Нягани. Известно, что атлетам предстоит преодолеть 112-метровую полосу препятствий. Победит тот, кто успешно пройдет все испытания на проекте. Ему достанется приз в пять миллионов рублей. Соперниками Григорьева стали шесть тюменцев и один челябинский студент. Также в эфире СТС покажут скалолазку и танцора из ЯНАО, они тоже прошли отбор в шоу.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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