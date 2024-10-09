09 октября 2024

Уральский полпред Жога похвалил волонтерский проект ХМАО

© Служба новостей «URA.RU»
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Нового полпреда Артема Жогу впечатлил проект Гумкорпуса Югры
Нового полпреда Артема Жогу впечатлил проект Гумкорпуса Югры Фото:

Полномочный представитель президента в Уральском федеральном округе Артем Жога похвалил деятельность волонтерский проект Гуманитарного добровольческого корпуса ХМАО «Доброслужащие». На заседании Совета при полпреде он заявил, что опыт югорских добровольцев нужно транслировать на все регионы УрФО, сообщает сайт представительства.

«Считаю, что опыт этого проекта необходимо транслировать на все регионы Уральского федерального округа. Это станет значительным вкладом в дело общей Победы и демонстрацией нашей общей ответственности», — отметил Жога.

В рамках проекта «Доброслужащий» чиновники во время ежегодного двухнедельного отпуска не отдыхают, а помогают населению Донбасса. Также они помогают медикам и работают в военных госпиталях.

Ранее URA.RU сообщало о заседании Совета при полпреде, которое прошло 10 октября. Жога призвал глав регионов усилить работу по поддержке участников СВО.

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Полномочный представитель президента в Уральском федеральном округе Артем Жога похвалил деятельность волонтерский проект Гуманитарного добровольческого корпуса ХМАО «Доброслужащие». На заседании Совета при полпреде он заявил, что опыт югорских добровольцев нужно транслировать на все регионы УрФО, сообщает сайт представительства. «Считаю, что опыт этого проекта необходимо транслировать на все регионы Уральского федерального округа. Это станет значительным вкладом в дело общей Победы и демонстрацией нашей общей ответственности», — отметил Жога. В рамках проекта «Доброслужащий» чиновники во время ежегодного двухнедельного отпуска не отдыхают, а помогают населению Донбасса. Также они помогают медикам и работают в военных госпиталях. Ранее URA.RU сообщало о заседании Совета при полпреде, которое прошло 10 октября. Жога призвал глав регионов усилить работу по поддержке участников СВО.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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