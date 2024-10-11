Причина задержки не уточняется
На вокзале Екатеринбурга днем 11 октября задержали три поезда, один из которых возвращался из Москвы. Об этом URA.RU рассказал читатель.
«Задерживаются рейсы: Москва — Владивосток, Москва — Екатеринбург и Волгоград — Нижневартовск. Причину сотрудники вокзала не называют. Пассажиры остаются сидеть в здании, так как на улице холодина», — сказал собеседник.
Корреспондент URA.RU обратился за комментарием в пресс-службу Свердловской железной дороги. На момент публикации ответ не поступил.
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