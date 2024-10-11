На вокзале Екатеринбурга задерживаются поезда. Фото

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Исторический эшелон «Поезд идет на восток» на железнодорожной станции «Екатеринбург-пассажирский». Екатеринбург, железнодорожная платформа, ржд, жд вокзал, железная дорога, поезд, поезд, вагон поезда
Причина задержки не уточняется Фото:

На вокзале Екатеринбурга днем 11 октября задержали три поезда, один из которых возвращался из Москвы. Об этом URA.RU рассказал читатель.

«Задерживаются рейсы: Москва — Владивосток, Москва — Екатеринбург и Волгоград — Нижневартовск. Причину сотрудники вокзала не называют. Пассажиры остаются сидеть в здании, так как на улице холодина», — сказал собеседник.

Корреспондент URA.RU обратился за комментарием в пресс-службу Свердловской железной дороги. На момент публикации ответ не поступил.

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На вокзале Екатеринбурга днем 11 октября задержали три поезда, один из которых возвращался из Москвы. Об этом URA.RU рассказал читатель. «Задерживаются рейсы: Москва — Владивосток, Москва — Екатеринбург и Волгоград — Нижневартовск. Причину сотрудники вокзала не называют. Пассажиры остаются сидеть в здании, так как на улице холодина», — сказал собеседник. Корреспондент URA.RU обратился за комментарием в пресс-службу Свердловской железной дороги. На момент публикации ответ не поступил.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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