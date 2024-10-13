Пермские приставы приостановили работу электровозов на предприятии

В Горнозаводском округе (Пермский край) на предприятии «Серовский завод ферросплавов» остановили работу электровозов. Причиной стало нарушение промышленной безопасности, сообщили в пресс-службе судебных приставов Пермского края.
«На структурном подразделении „Сарановская шахта ‚Рудная‘“ был выявлен ряд нарушений, которые могут нанести вред жизни и здоровью персонала, а также привести к аварийным ситуациям на производстве. Использование электровозов было приостановлено на два месяца», — сказано в сообщении.
Уточняется, что у электровозов не работали тормоза, а пути были затоплены водой. Суд признал предприятие виновным. Приставы предупредили руководство завода об уголовной ответственности, если работа не будет приостановлена. Предприятию дали два месяца на устранение всех замечаний.
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