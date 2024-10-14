Общество В Брянской области заправки защитили бетонными блоками из-за угрозы атаки БПЛА 14 октября 2024 в 13:36 Размер текста - 17 + Заправки в Брянской области обложили бетонными блоками, сетками и каркасами для защиты от дронов ВСУ Фото: Денис Моргунов © URA.RU новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине В Брянской области заправки, находящиеся на границе с Украиной, по периметру обложили бетонными блоками из-за угрозы атаки беспилотников ВСУ. Об этом сообщили журналисты. «В Брянской области заправки из-за угрозы атаки БПЛА защищают бетонными блоками. Подобные сооружения возводят у заправочных станций в районах, которые находятся рядом с украинской границей», — передает telegram-канал «Осторожно, новости». Например, АЗС компании «Лукойл» в Клинцовском районе региона закрыла окна и входы бетонными блоками. Для защиты объектов, где хранится топливо, применяются специальные каркасы и сетки, предотвращающие возможные повреждения от дронов противника. В Брянской области за вчерашнюю ночь сбили один беспилотник. Губернатор региона Александр Богомаз сообщал, что в результате падения обломков БПЛА не было обнаружено пострадавших и разрушений инфраструктуры, передает 360.ru. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым! В Брянской области заправки, находящиеся на границе с Украиной, по периметру обложили бетонными блоками из-за угрозы атаки беспилотников ВСУ. Об этом сообщили журналисты. «В Брянской области заправки из-за угрозы атаки БПЛА защищают бетонными блоками. Подобные сооружения возводят у заправочных станций в районах, которые находятся рядом с украинской границей», — передает telegram-канал «Осторожно, новости». Например, АЗС компании «Лукойл» в Клинцовском районе региона закрыла окна и входы бетонными блоками. Для защиты объектов, где хранится топливо, применяются специальные каркасы и сетки, предотвращающие возможные повреждения от дронов противника. В Брянской области за вчерашнюю ночь сбили один беспилотник. Губернатор региона Александр Богомаз сообщал, что в результате падения обломков БПЛА не было обнаружено пострадавших и разрушений инфраструктуры, передает 360.ru. {{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}} ‹ › Расскажите о новости друзьям