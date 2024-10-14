В Брянской области заправки защитили бетонными блоками из-за угрозы атаки БПЛА

В Брянской области заправки, находящиеся на границе с Украиной, по периметру обложили бетонными блоками из-за угрозы атаки беспилотников ВСУ. Об этом сообщили журналисты.
«В Брянской области заправки из-за угрозы атаки БПЛА защищают бетонными блоками. Подобные сооружения возводят у заправочных станций в районах, которые находятся рядом с украинской границей», — передает telegram-канал «Осторожно, новости».
Например, АЗС компании «Лукойл» в Клинцовском районе региона закрыла окна и входы бетонными блоками. Для защиты объектов, где хранится топливо, применяются специальные каркасы и сетки, предотвращающие возможные повреждения от дронов противника.
В Брянской области за вчерашнюю ночь сбили один беспилотник. Губернатор региона Александр Богомаз сообщал, что в результате падения обломков БПЛА не было обнаружено пострадавших и разрушений инфраструктуры, передает 360.ru.
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В Брянской области заправки, находящиеся на границе с Украиной, по периметру обложили бетонными блоками из-за угрозы атаки беспилотников ВСУ. Об этом сообщили журналисты. «В Брянской области заправки из-за угрозы атаки БПЛА защищают бетонными блоками. Подобные сооружения возводят у заправочных станций в районах, которые находятся рядом с украинской границей», — передает telegram-канал «Осторожно, новости». Например, АЗС компании «Лукойл» в Клинцовском районе региона закрыла окна и входы бетонными блоками. Для защиты объектов, где хранится топливо, применяются специальные каркасы и сетки, предотвращающие возможные повреждения от дронов противника. В Брянской области за вчерашнюю ночь сбили один беспилотник. Губернатор региона Александр Богомаз сообщал, что в результате падения обломков БПЛА не было обнаружено пострадавших и разрушений инфраструктуры, передает 360.ru.