В Брянской области заправки защитили бетонными блоками из-за угрозы атаки БПЛА

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Заправки в Брянской области обложили бетонными блоками, сетками и каркасами для защиты от дронов ВСУ Фото:
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Спецоперация РФ на Украине

В Брянской области заправки, находящиеся на границе с Украиной, по периметру обложили бетонными блоками из-за угрозы атаки беспилотников ВСУ. Об этом сообщили журналисты.

«В Брянской области заправки из-за угрозы атаки БПЛА защищают бетонными блоками. Подобные сооружения возводят у заправочных станций в районах, которые находятся рядом с украинской границей», — передает telegram-канал «Осторожно, новости».

Например, АЗС компании «Лукойл» в Клинцовском районе региона закрыла окна и входы бетонными блоками. Для защиты объектов, где хранится топливо, применяются специальные каркасы и сетки, предотвращающие возможные повреждения от дронов противника.

В Брянской области за вчерашнюю ночь сбили один беспилотник. Губернатор региона Александр Богомаз сообщал, что в результате падения обломков БПЛА не было обнаружено пострадавших и разрушений инфраструктуры, передает 360.ru.

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В Брянской области заправки, находящиеся на границе с Украиной, по периметру обложили бетонными блоками из-за угрозы атаки беспилотников ВСУ. Об этом сообщили журналисты. «В Брянской области заправки из-за угрозы атаки БПЛА защищают бетонными блоками. Подобные сооружения возводят у заправочных станций в районах, которые находятся рядом с украинской границей», — передает telegram-канал «Осторожно, новости». Например, АЗС компании «Лукойл» в Клинцовском районе региона закрыла окна и входы бетонными блоками. Для защиты объектов, где хранится топливо, применяются специальные каркасы и сетки, предотвращающие возможные повреждения от дронов противника. В Брянской области за вчерашнюю ночь сбили один беспилотник. Губернатор региона Александр Богомаз сообщал, что в результате падения обломков БПЛА не было обнаружено пострадавших и разрушений инфраструктуры, передает 360.ru.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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