Появилось видео ночного погрома на закрытой вечеринке в термах «Баден-Баден»

Посетитель вечеринки в «Баден-Баден» намеренно крушил раздевалку
© Служба новостей «URA.RU»
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Баден-Баден. Екатеринбург, горячий источник, купание, термальный источник, баден-баден, баден, бассейн
Термальному комплексу еще предстоит разбираться с последствиями тусовки (архивное фото) Фото:

Посетители ночной вечеринки, организованной группой «Стая» из Екатеринбурга, намеренно ломали вещи в термальном комплексе «Баден-Баден» на Уктусе. Видео с закрытой тусовки оказалось в распоряжении URA.RU.

Судя по кадрам, молодые люди пытались выломать дверь у шкафчика в раздевалке. Несмотря на множество людей вокруг, останавливать молодого человека никто не собирался.

Представители термального комплекса заявили URA.RU, что пока еще просматривают все записи с камер видеонаблюдения. Как только внутреннее расследование закончится, «Баден-Баден» даст более подробный комментарий.

Вечеринка «Стая Pool» прошла в термальном комплексе в ночь с 12 на 13 октября. В воскресенье посетители увидели последствия тусовки: грязь, мусор, таблетки с презервативами в детском бассейне. Также появилась информация, что на входе в «Баден-Баден» посетитель подрался с охранником. Организаторы вечеринки пока никак не комментировали происходящее, а представители комплекса заявили, что навсегда закрыли двери для подобных молодежных вечеринок.

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Посетители ночной вечеринки, организованной группой «Стая» из Екатеринбурга, намеренно ломали вещи в термальном комплексе «Баден-Баден» на Уктусе. Видео с закрытой тусовки оказалось в распоряжении URA.RU. Судя по кадрам, молодые люди пытались выломать дверь у шкафчика в раздевалке. Несмотря на множество людей вокруг, останавливать молодого человека никто не собирался. Представители термального комплекса заявили URA.RU, что пока еще просматривают все записи с камер видеонаблюдения. Как только внутреннее расследование закончится, «Баден-Баден» даст более подробный комментарий. Вечеринка «Стая Pool» прошла в термальном комплексе в ночь с 12 на 13 октября. В воскресенье посетители увидели последствия тусовки: грязь, мусор, таблетки с презервативами в детском бассейне. Также появилась информация, что на входе в «Баден-Баден» посетитель подрался с охранником. Организаторы вечеринки пока никак не комментировали происходящее, а представители комплекса заявили, что навсегда закрыли двери для подобных молодежных вечеринок.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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