Появилось видео ночного погрома на закрытой вечеринке в термах «Баден-Баден»

Посетитель вечеринки в «Баден-Баден» намеренно крушил раздевалку

14 октября 2024 в 14:47 Размер текста - 17 +

Термальному комплексу еще предстоит разбираться с последствиями тусовки (архивное фото) Фото: Размик Закарян © URA.RU Посетители ночной вечеринки, организованной группой «Стая» из Екатеринбурга, намеренно ломали вещи в термальном комплексе «Баден-Баден» на Уктусе. Видео с закрытой тусовки оказалось в распоряжении URA.RU. Судя по кадрам, молодые люди пытались выломать дверь у шкафчика в раздевалке. Несмотря на множество людей вокруг, останавливать молодого человека никто не собирался. Представители термального комплекса заявили URA.RU, что пока еще просматривают все записи с камер видеонаблюдения. Как только внутреннее расследование закончится, «Баден-Баден» даст более подробный комментарий. Вечеринка «Стая Pool» прошла в термальном комплексе в ночь с 12 на 13 октября. В воскресенье посетители увидели последствия тусовки: грязь, мусор, таблетки с презервативами в детском бассейне. Также появилась информация, что на входе в «Баден-Баден» посетитель подрался с охранником. Организаторы вечеринки пока никак не комментировали происходящее, а представители комплекса заявили, что навсегда закрыли двери для подобных молодежных вечеринок. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Посетители ночной вечеринки, организованной группой «Стая» из Екатеринбурга, намеренно ломали вещи в термальном комплексе «Баден-Баден» на Уктусе. Видео с закрытой тусовки оказалось в распоряжении URA.RU. Судя по кадрам, молодые люди пытались выломать дверь у шкафчика в раздевалке. Несмотря на множество людей вокруг, останавливать молодого человека никто не собирался. Представители термального комплекса заявили URA.RU, что пока еще просматривают все записи с камер видеонаблюдения. Как только внутреннее расследование закончится, «Баден-Баден» даст более подробный комментарий. Вечеринка «Стая Pool» прошла в термальном комплексе в ночь с 12 на 13 октября. В воскресенье посетители увидели последствия тусовки: грязь, мусор, таблетки с презервативами в детском бассейне. Также появилась информация, что на входе в «Баден-Баден» посетитель подрался с охранником. Организаторы вечеринки пока никак не комментировали происходящее, а представители комплекса заявили, что навсегда закрыли двери для подобных молодежных вечеринок.