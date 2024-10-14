Telegram вводит новый способ верификации телефонных номеров

15 октября 2024 в 00:49 Размер текста - 17 +

Если номер не зарегистрирован в Telegram, услуга будет бесплатной, заявил Дуров Фото: TechCrunch /Flickr Telegram представил новый сервис для верификации номеров телефонов. Об этом объявил основатель мессенджера Павел Дуров. «Теперь компании смогут сэкономить миллионы, отправляя коды верификации своим пользователям прямо через Telegram. Это Telegram Gateway», — объявил Павел Дуров в telegram-канале. Он подчеркнул преимущества нового метода перед традиционными SMS-сообщениями по критериям стоимости, скорости и безопасности. Стоимость отправки одного кода через Telegram Gateway составит всего 0,01 доллара в любой стране мира. При этом, если номер не зарегистрирован в Telegram, услуга будет бесплатной. Платформа уже проверила телефонные номера почти миллиарда пользователей, что позволит другим организациям существенно снизить свои расходы. Ранее Дуров анонсировал новые функции в Telegram. Например, в мессенджере появится возможность добавлять медиафайлы к сообщениям после отправки и просматривать время редактирования постов. По его словам, обновления также коснутся подарков и хештегов. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Telegram представил новый сервис для верификации номеров телефонов. Об этом объявил основатель мессенджера Павел Дуров. «Теперь компании смогут сэкономить миллионы, отправляя коды верификации своим пользователям прямо через Telegram. Это Telegram Gateway», — объявил Павел Дуров в telegram-канале. Он подчеркнул преимущества нового метода перед традиционными SMS-сообщениями по критериям стоимости, скорости и безопасности. Стоимость отправки одного кода через Telegram Gateway составит всего 0,01 доллара в любой стране мира. При этом, если номер не зарегистрирован в Telegram, услуга будет бесплатной. Платформа уже проверила телефонные номера почти миллиарда пользователей, что позволит другим организациям существенно снизить свои расходы. Ранее Дуров анонсировал новые функции в Telegram. Например, в мессенджере появится возможность добавлять медиафайлы к сообщениям после отправки и просматривать время редактирования постов. По его словам, обновления также коснутся подарков и хештегов.