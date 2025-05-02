Охранникам разрешили открывать огонь по беспилотникам

В России вступил в силу новый закон, предоставляющий сотрудникам ведомственной охраны право применять огнестрельное оружие, физическую силу, а также специальные средства для противодействия БПЛА, представляющим угрозу для безопасности охраняемых объектов. Об этом говорится в тексте закона, опубликованного на портале официальных правовых актов.
«Действие настоящего пункта не распространяется на случаи пресечения нахождения беспилотных воздушных судов в воздушном пространстве органами государственной власти, организациями и лицами, на которые законодательством российской Федерации возложены такие полномочия», — говорится в законе. Согласно документу, работники ведомственной охраны наделяются полномочиями по уничтожению или нейтрализации дронов, создающих опасность для подконтрольных им территорий.
Соответствующие изменения были внесены и в Воздушный кодекс РФ. В нем аналогичные права закрепляются за сотрудниками в сфере транспортной безопасности. При этом в нормативном акте особо отмечается, что случаи превышения предоставленных полномочий повлекут за собой строгую ответственность.
Минувшей ночью более 10 БПЛА армии Украины было сбито над полуостровом Крым. В частности, в районе мыса Херсонес, Севастопольской бухты и над Черным морем. Губернатор Севастополя Михаил Развожаев сообщил, что разрушений в городе не зафиксировано, передает RT.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Не упустите шанс быть в числе первых, кто узнает о главных новостях России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам telegram-канала URA.RU и всегда оставайтесь в курсе событий, которые формируют нашу жизнь. Подписаться на URA.RU.