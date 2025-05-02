Охранникам разрешили открывать огонь по беспилотникам

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Ведомственной охране в РФ разрешили сбивать беспилотники противников
Ведомственной охране в РФ разрешили сбивать беспилотники противников Фото:

В России вступил в силу новый закон, предоставляющий сотрудникам ведомственной охраны право применять огнестрельное оружие, физическую силу, а также специальные средства для противодействия БПЛА, представляющим угрозу для безопасности охраняемых объектов. Об этом говорится в тексте закона, опубликованного на  портале официальных правовых актов.

«Действие настоящего пункта не распространяется на случаи пресечения нахождения беспилотных воздушных судов в воздушном пространстве органами государственной власти, организациями и лицами, на которые законодательством российской Федерации возложены такие полномочия», — говорится в законе. Согласно документу, работники ведомственной охраны наделяются полномочиями по уничтожению или нейтрализации дронов, создающих опасность для подконтрольных им территорий.

Соответствующие изменения были внесены и в Воздушный кодекс РФ. В нем аналогичные права закрепляются за сотрудниками в сфере транспортной безопасности. При этом в нормативном акте особо отмечается, что случаи превышения предоставленных полномочий повлекут за собой строгую ответственность.

Минувшей ночью более 10 БПЛА армии Украины было сбито над полуостровом Крым. В частности, в районе мыса Херсонес, Севастопольской бухты и над Черным морем. Губернатор Севастополя Михаил Развожаев сообщил, что разрушений в городе не зафиксировано, передает RT.

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В России вступил в силу новый закон, предоставляющий сотрудникам ведомственной охраны право применять огнестрельное оружие, физическую силу, а также специальные средства для противодействия БПЛА, представляющим угрозу для безопасности охраняемых объектов. Об этом говорится в тексте закона, опубликованного на  портале официальных правовых актов. «Действие настоящего пункта не распространяется на случаи пресечения нахождения беспилотных воздушных судов в воздушном пространстве органами государственной власти, организациями и лицами, на которые законодательством российской Федерации возложены такие полномочия», — говорится в законе. Согласно документу, работники ведомственной охраны наделяются полномочиями по уничтожению или нейтрализации дронов, создающих опасность для подконтрольных им территорий. Соответствующие изменения были внесены и в Воздушный кодекс РФ. В нем аналогичные права закрепляются за сотрудниками в сфере транспортной безопасности. При этом в нормативном акте особо отмечается, что случаи превышения предоставленных полномочий повлекут за собой строгую ответственность. Минувшей ночью более 10 БПЛА армии Украины было сбито над полуостровом Крым. В частности, в районе мыса Херсонес, Севастопольской бухты и над Черным морем. Губернатор Севастополя Михаил Развожаев сообщил, что разрушений в городе не зафиксировано, передает RT.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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