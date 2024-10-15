Мурашко раскрыл, когда РФ полностью перейдет на электронные медкарты

Мурашко: Россия полностью перейдет на электронные медкарты в 2024 году

15 октября 2024 в 07:39 Размер текста - 17 +

Почти все больницы в РФ уже используют электронные медкарты, заявил Мурашко Фото: Илья Московец © URA.RU Переход на медицинские карты в электронном формате будет полностью завершен в 2024 году, на данный момент почти все больницы используют эту систему. Об этом сообщил министр здравоохранения России Михаил Мурашко. «К этому году полностью будет завершен [переход на электронные медкарты]. Уже почти все больницы используют, просто иногда дублируют на бумаге», — заявил Мурашко. Его слова передает РИА «Новости». Пресс-служба Минздрава России уточнила, что ведомство занимается цифровой трансформацией отрасли на протяжении нескольких лет. Работа ведется в рамках федерального проекта, направленного на создание единого цифрового контура в здравоохранении. На текущий момент более 65 тысяч подразделений медицинских организаций внедрили медицинские информационные системы. Из них 28 тысяч подразделений составляют фельдшерско-акушерские пункты. Ранее исполнительный директор консалтинговой компании «Право на здоровье» Ольга Гончарова сообщила, что российские врачи жалуются на отсутствие доступа к картам пациентов из других медицинских учреждений. Она подчеркнула, что в здравоохранении России сохраняется проблема отсутствия единой системы. В настоящее время региональные медицинские организации не имеют возможности обмениваться электронными данными о пациентах. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Переход на медицинские карты в электронном формате будет полностью завершен в 2024 году, на данный момент почти все больницы используют эту систему. Об этом сообщил министр здравоохранения России Михаил Мурашко. «К этому году полностью будет завершен [переход на электронные медкарты]. Уже почти все больницы используют, просто иногда дублируют на бумаге», — заявил Мурашко. Его слова передает РИА «Новости». Пресс-служба Минздрава России уточнила, что ведомство занимается цифровой трансформацией отрасли на протяжении нескольких лет. Работа ведется в рамках федерального проекта, направленного на создание единого цифрового контура в здравоохранении. На текущий момент более 65 тысяч подразделений медицинских организаций внедрили медицинские информационные системы. Из них 28 тысяч подразделений составляют фельдшерско-акушерские пункты. Ранее исполнительный директор консалтинговой компании «Право на здоровье» Ольга Гончарова сообщила, что российские врачи жалуются на отсутствие доступа к картам пациентов из других медицинских учреждений. Она подчеркнула, что в здравоохранении России сохраняется проблема отсутствия единой системы. В настоящее время региональные медицинские организации не имеют возможности обмениваться электронными данными о пациентах.