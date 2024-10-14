Эксперт Гончарова: в России нет единой цифровой системы с картами пациентов

14 октября 2024 в 12:50 Размер текста - 17 +

Врачи в РФ при повышении уровня информатизации здравоохранения не наблюдают единства в системе цифрового здравоохранения Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU Российские врачи сообщили, что не могут получить доступ к картам пациентов из других медицинских учреждений, потому что в здравоохранении в этом плане нет единой системы. Об этом сообщила исполнительный директор консалтинговой компании «Право на здоровье» Ольга Гончарова. «Ключевой сохраняющейся проблемой врачи и эксперты назвали отсутствие единства в российской системе цифрового здравоохранения», — заявила Гончарова, отметив, что на данный момент регионы и отдельные организации в них не могут получить доступ к карточкам пациентов из других медицинских учреждений. Информацию передает РБК. Исследование, проведенное компанией «Право на здоровье» и Ассоциацией международных фармпроизводителей, показало, что проект по созданию Единого цифрового контура в системе здравоохранения улучшил уровень информатизации. Однако он не привел к созданию общенациональной системы. С начала работ по информатизации в 2011 году многие медицинские организации были оснащены необходимым техническим оборудованием и ПО. Появились успешные цифровые системы, такие как ЕМИАС в Москве и аналогичные проекты в других регионах, а также разработки в области искусственного интеллекта и дистанционного мониторинга пациентов. При этом единства в системе цифрового здравоохранения нет. Ранее Минздрав разработал проект программы государственных гарантий, который предусматривает бесплатное оказание медицинской помощи гражданам в 2025 году. В рамках программы планируется расширение объемов оказания медпомощи, включая медицинскую реабилитацию, стационарное лечение и профилактические осмотры. Особое внимание будет уделено здоровью граждан репродуктивного возраста и проведению сложных диагностических исследований. Проект также предусматривает расширение возможностей использования искусственного интеллекта для улучшения качества диагностики. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Российские врачи сообщили, что не могут получить доступ к картам пациентов из других медицинских учреждений, потому что в здравоохранении в этом плане нет единой системы. Об этом сообщила исполнительный директор консалтинговой компании «Право на здоровье» Ольга Гончарова. «Ключевой сохраняющейся проблемой врачи и эксперты назвали отсутствие единства в российской системе цифрового здравоохранения», — заявила Гончарова, отметив, что на данный момент регионы и отдельные организации в них не могут получить доступ к карточкам пациентов из других медицинских учреждений. Информацию передает РБК. Исследование, проведенное компанией «Право на здоровье» и Ассоциацией международных фармпроизводителей, показало, что проект по созданию Единого цифрового контура в системе здравоохранения улучшил уровень информатизации. Однако он не привел к созданию общенациональной системы. С начала работ по информатизации в 2011 году многие медицинские организации были оснащены необходимым техническим оборудованием и ПО. Появились успешные цифровые системы, такие как ЕМИАС в Москве и аналогичные проекты в других регионах, а также разработки в области искусственного интеллекта и дистанционного мониторинга пациентов. При этом единства в системе цифрового здравоохранения нет. Ранее Минздрав разработал проект программы государственных гарантий, который предусматривает бесплатное оказание медицинской помощи гражданам в 2025 году. В рамках программы планируется расширение объемов оказания медпомощи, включая медицинскую реабилитацию, стационарное лечение и профилактические осмотры. Особое внимание будет уделено здоровью граждан репродуктивного возраста и проведению сложных диагностических исследований. Проект также предусматривает расширение возможностей использования искусственного интеллекта для улучшения качества диагностики.