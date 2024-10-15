На купянском направлении в районе населенного пункта Кучеровка украинская армия пополняет личный состав вооруженных формирований необученными солдатами. Они даже никогда не проходили службу в вооруженных силах (ВС), сообщил подполковник ЛНР в отставке Андрей Марочко.
«Следует отметить, что пополнение не проходило необходимую военную подготовку, большинство из прибывших даже не служили в ВС», — заявил Марочко, отметив, что прибывшие рекруты не обеспечены продовольствием и личными вещами. Его слова передает РИА Новости.
Ранее артиллерист с позывным Неман сообщил, что за лето на купянском направлении артиллерийский дивизион Ленинградского гвардейского полка группировки «Запад» ликвидировал порядка 200 бойцов ВСУ. Также успешно были поражены расчеты беспилотников противника, передает 360.ru.
Также представитель военного командования Виталий Ганчев сообщил, что ВС РФ начали активное наступление под Купянском. Бойцы продвигаются вглубь обороны ВСУ. Кроме того, на данный момент в Волчанске, по словам Ганчева идут позиционные бои.
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На купянском направлении в районе населенного пункта Кучеровка украинская армия пополняет личный состав вооруженных формирований необученными солдатами. Они даже никогда не проходили службу в вооруженных силах (ВС), сообщил подполковник ЛНР в отставке Андрей Марочко. «Следует отметить, что пополнение не проходило необходимую военную подготовку, большинство из прибывших даже не служили в ВС», — заявил Марочко, отметив, что прибывшие рекруты не обеспечены продовольствием и личными вещами. Его слова передает РИА Новости. Ранее артиллерист с позывным Неман сообщил, что за лето на купянском направлении артиллерийский дивизион Ленинградского гвардейского полка группировки «Запад» ликвидировал порядка 200 бойцов ВСУ. Также успешно были поражены расчеты беспилотников противника, передает 360.ru. Также представитель военного командования Виталий Ганчев сообщил, что ВС РФ начали активное наступление под Купянском. Бойцы продвигаются вглубь обороны ВСУ. Кроме того, на данный момент в Волчанске, по словам Ганчева идут позиционные бои.