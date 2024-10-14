14 октября 2024

Жители челябинского ЖК не могут выехать из двора из-за строительства метротрама

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Стандартный проезд из двора у жильцов перекрыт из-за строительства метротрама
Стандартный проезд из двора у жильцов перекрыт из-за строительства метротрама Фото:

Жители жилого комплекса «Территория» в Челябинске, рядом с которым строят станцию метротрамвая, теперь выезжают с дворовой территории по газону. Стандартный проезд перекрыт из-за строительства объекта. Проехать по другой дороге нереально.

«Выезд, который был ранее, закрыли на две недели. Жителям ЖК предложили проезжать через соседний ЖК EvoPark, но там автоматические ворота, и доступа к ним нет. Второй вариант — через парковку возле домов № 18а и 18б, но больше одной машины там не проедет», — пожаловались жители ЖК, сообщает издание «74.ру».

Жители жилого комплекса уверяют, проезд перекрыли без предупреждений и объявлений. На данный момент службы оставили узкий дворовой проезд в одну полосу. При этом больше всего жильцов беспокоит вопрос проезда спецтехники, поскольку, по их мнению, скорая помощь или мусоровоз точно не проедут по новому пути.

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Жители жилого комплекса «Территория» в Челябинске, рядом с которым строят станцию метротрамвая, теперь выезжают с дворовой территории по газону. Стандартный проезд перекрыт из-за строительства объекта. Проехать по другой дороге нереально. «Выезд, который был ранее, закрыли на две недели. Жителям ЖК предложили проезжать через соседний ЖК EvoPark, но там автоматические ворота, и доступа к ним нет. Второй вариант — через парковку возле домов № 18а и 18б, но больше одной машины там не проедет», — пожаловались жители ЖК, сообщает издание «74.ру». Жители жилого комплекса уверяют, проезд перекрыли без предупреждений и объявлений. На данный момент службы оставили узкий дворовой проезд в одну полосу. При этом больше всего жильцов беспокоит вопрос проезда спецтехники, поскольку, по их мнению, скорая помощь или мусоровоз точно не проедут по новому пути.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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