Жители челябинского ЖК не могут выехать из двора из-за строительства метротрама

Жители жилого комплекса «Территория» в Челябинске, рядом с которым строят станцию метротрамвая, теперь выезжают с дворовой территории по газону. Стандартный проезд перекрыт из-за строительства объекта. Проехать по другой дороге нереально.
«Выезд, который был ранее, закрыли на две недели. Жителям ЖК предложили проезжать через соседний ЖК EvoPark, но там автоматические ворота, и доступа к ним нет. Второй вариант — через парковку возле домов № 18а и 18б, но больше одной машины там не проедет», — пожаловались жители ЖК, сообщает издание «74.ру».
Жители жилого комплекса уверяют, проезд перекрыли без предупреждений и объявлений. На данный момент службы оставили узкий дворовой проезд в одну полосу. При этом больше всего жильцов беспокоит вопрос проезда спецтехники, поскольку, по их мнению, скорая помощь или мусоровоз точно не проедут по новому пути.
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