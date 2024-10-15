Челябинцы в резюме при поиске работы указывают размер ожидаемой зарплаты, который в среднем превышает нынешний уровень на 32%. Об этом 15 октября сообщили в пресс-службе «Авито Работа».
«Челябинцы указывают в резюме зарплатные ожидания в среднем на 32% выше своего нынешнего дохода. При этом большинство челябинцев предпочитают указывать свои зарплатные ожидания в резюме, причем 33% делают это всегда, 41% — иногда», — сообщили в пресс-службе.
Согласно исследованию, у 19% опрашиваемых зарплатные ожидания превышали размер предыдущей оплаты труда на 10—20%, еще у 19% опрошенных — на 21—30%. У 12% челябинцев, участвующих в исследовании, ожидаемый доход оказался меньше текущего лишь на 10%. А 9% и вовсе не меняли своих зарплатных ожиданий и сообщили, что указали в резюме сумму текущего дохода.
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