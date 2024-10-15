Челябинцы согласны сменить работу, если им повысят зарплату на треть. Инфографика

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В среднем челябинцы хотят зарабатывать больше на 32% Фото:

Челябинцы в резюме при поиске работы указывают размер ожидаемой зарплаты, который в среднем превышает нынешний уровень на 32%. Об этом 15 октября сообщили в пресс-службе «Авито Работа».

«Челябинцы указывают в резюме зарплатные ожидания в среднем на 32% выше своего нынешнего дохода. При этом большинство челябинцев предпочитают указывать свои зарплатные ожидания в резюме, причем 33% делают это всегда, 41% — иногда», — сообщили в пресс-службе.

Согласно исследованию, у 19% опрашиваемых зарплатные ожидания превышали размер предыдущей оплаты труда на 10—20%, еще у 19% опрошенных — на 21—30%. У 12% челябинцев, участвующих в исследовании, ожидаемый доход оказался меньше текущего лишь на 10%. А 9% и вовсе не меняли своих зарплатных ожиданий и сообщили, что указали в резюме сумму текущего дохода.

В резюме 19% челябинцев указали зарплату, которая превышает нынешнюю на 10-20%
В резюме 19% челябинцев указали зарплату, которая превышает нынешнюю на 10-20%

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Челябинцы в резюме при поиске работы указывают размер ожидаемой зарплаты, который в среднем превышает нынешний уровень на 32%. Об этом 15 октября сообщили в пресс-службе «Авито Работа». «Челябинцы указывают в резюме зарплатные ожидания в среднем на 32% выше своего нынешнего дохода. При этом большинство челябинцев предпочитают указывать свои зарплатные ожидания в резюме, причем 33% делают это всегда, 41% — иногда», — сообщили в пресс-службе. Согласно исследованию, у 19% опрашиваемых зарплатные ожидания превышали размер предыдущей оплаты труда на 10—20%, еще у 19% опрошенных — на 21—30%. У 12% челябинцев, участвующих в исследовании, ожидаемый доход оказался меньше текущего лишь на 10%. А 9% и вовсе не меняли своих зарплатных ожиданий и сообщили, что указали в резюме сумму текущего дохода.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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