Челябинцы согласны сменить работу, если им повысят зарплату на треть. Инфографика

15 октября 2024 в 17:33 Размер текста - 17 +

В среднем челябинцы хотят зарабатывать больше на 32% Фото: Игорь Пантин © URA.RU Челябинцы в резюме при поиске работы указывают размер ожидаемой зарплаты, который в среднем превышает нынешний уровень на 32%. Об этом 15 октября сообщили в пресс-службе «Авито Работа». «Челябинцы указывают в резюме зарплатные ожидания в среднем на 32% выше своего нынешнего дохода. При этом большинство челябинцев предпочитают указывать свои зарплатные ожидания в резюме, причем 33% делают это всегда, 41% — иногда», — сообщили в пресс-службе. Согласно исследованию, у 19% опрашиваемых зарплатные ожидания превышали размер предыдущей оплаты труда на 10—20%, еще у 19% опрошенных — на 21—30%. У 12% челябинцев, участвующих в исследовании, ожидаемый доход оказался меньше текущего лишь на 10%. А 9% и вовсе не меняли своих зарплатных ожиданий и сообщили, что указали в резюме сумму текущего дохода. В резюме 19% челябинцев указали зарплату, которая превышает нынешнюю на 10-20% пресс-служба «Авито Работа» Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Челябинцы в резюме при поиске работы указывают размер ожидаемой зарплаты, который в среднем превышает нынешний уровень на 32%. Об этом 15 октября сообщили в пресс-службе «Авито Работа». «Челябинцы указывают в резюме зарплатные ожидания в среднем на 32% выше своего нынешнего дохода. При этом большинство челябинцев предпочитают указывать свои зарплатные ожидания в резюме, причем 33% делают это всегда, 41% — иногда», — сообщили в пресс-службе. Согласно исследованию, у 19% опрашиваемых зарплатные ожидания превышали размер предыдущей оплаты труда на 10—20%, еще у 19% опрошенных — на 21—30%. У 12% челябинцев, участвующих в исследовании, ожидаемый доход оказался меньше текущего лишь на 10%. А 9% и вовсе не меняли своих зарплатных ожиданий и сообщили, что указали в резюме сумму текущего дохода.