В Магнитогорске в парке «Притяжение» построят многофункциональный комплекс

В Магнитогорске Челябинской области в парке «Притяжение» планируют построить многофункциональный комплекс. Проект получил положительное заключение экспертной организации ООО Группа компаний «Эксперт» 16 октября, сообщается на сайте госреестра.
«Наименование объекта капитального строительства: город Магнитогорск, парк „Притяжение“. Многофункциональное здание тип 1-2. Положительное заключение», — сообщается на сайте.
Строить многофункциональный комплекс будет компания из Екатеринбурга ООО «Фабрика 360». Проектной документацией занималась также компания из Екатеринбурга ООО «Конар-стиль».
В июле 2024 года президент РФ Владимир Путин по видеосвязи принял участие в открытии парка «Притяжение» в Челябинской области. На связь с президентом из Магнитогорска по ВКС вышли челябинский губернатор Алексей Текслер и председатель совета директоров ММК Виктор Рашников.
Строительство парка «Притяжение» площадью 400 гектаров в Магнитогорске началось в 2021 году по инициативе руководства ПАО «ММК». Первую очередь ввели ко Дню металлурга в 2022 году, вторую — к той же праздничной дате год спустя. В июле магнитогорцы получили светомузыкальный фонтан «Стальное сердце Родины» площадью более 3,5 тысячи метров и арт-квартал площадью 1,3 тысячи квадратных метров.
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