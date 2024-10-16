Shaman пообещал не спаивать Собчак и Милонова водкой «Я русский»

Российский певец с псевдонимом Shaman (настоящее имя Ярослав Дронов) пообещал не спаивать журналистку Ксению Собчак и заместителя председателя комитета Госдумы по вопросам семьи, отцовства, материнства и детства Виталия Милонова водкой под своим брендом «Я русский». Заявление артист сделал на фоне скандала в связи с регистрацией товарной марки под его именем.
«И, конечно же, никакой водкой „Я русский“ спаивать журналистку Собчак и депутата Милонова я не собираюсь. По-моему, они и без меня сами с этим хорошо справляются, учитывая раздутый сегодня на пустом месте скандал», — заявил Shaman в своем telegram-канале.
Певец подтвердил, что начал процедуру регистрации бренда «Я русский». По его словам, решение было принято для защиты репутации, поскольку некоторые предприниматели стали выпускать товары под таким наименованием без разрешения самого артиста. Shaman отметил, что на маркетплейсах были замечены низкокачественные вещи с его изображением, что наносит удар по репутации.
Ранее Собчак высмеяла идею Дронова зарегистрировать бренд водки «Я русский». По ее словам, Shaman будет спаивать народ под свои песни. Милонов выразил похожие опасения, подчеркнув, что не считает певца патриотом. Депутат подчеркнул, что водка является «ядом для русского населения».
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