Минобороны: ВСУ пытались атаковать регионы РФ 13 дронами

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Клипарт на тему беспилотника. Москва, квадрокоптер, бпла, беспилотник, коптер, дрон
Шесть беспилотников сбито в Орловской области, заявили в Минобороны РФ Фото:
новость из сюжета
Спецоперация РФ на Украине

Российские силы ПВО перехватили и уничтожили 13 украинских БПЛА над регионами РФ. Об этом рассказали в Минобороны РФ.

«Средствами ПВО перехвачено и уничтожено 13 украинских беспилотных летательных аппаратов», — говорится в сообщении Минобороны. Там добавили, что шесть беспилотников сбито в Орловской области, четыре в Курской и три в Брянской.

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Telegram-канал URA.RU — ключевые события из мира политики и общества. Остро, емко, понятным языком. Подписывайтесь и будьте в числе тех, кто знает больше.

Все главные новости России и мира - в одном письме: подписывайтесь на нашу рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Российские силы ПВО перехватили и уничтожили 13 украинских БПЛА над регионами РФ. Об этом рассказали в Минобороны РФ. «Средствами ПВО перехвачено и уничтожено 13 украинских беспилотных летательных аппаратов», — говорится в сообщении Минобороны. Там добавили, что шесть беспилотников сбито в Орловской области, четыре в Курской и три в Брянской.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...