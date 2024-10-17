Минобороны: ВСУ пытались атаковать регионы РФ 13 дронами

Шесть беспилотников сбито в Орловской области, заявили в Минобороны РФ
новость из сюжетаСпецоперация РФ на Украине
Российские силы ПВО перехватили и уничтожили 13 украинских БПЛА над регионами РФ. Об этом рассказали в Минобороны РФ.
«Средствами ПВО перехвачено и уничтожено 13 украинских беспилотных летательных аппаратов», —
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