В ЦВО объяснили выплаты челябинским срочникам за контракты

Челябинские срочники получили выплаты за контракты из-за сбоя

17 октября 2024 в 03:51 Размер текста - 17 +

Проходящие срочную службу под Челябинском по ошибке получили по 305 тысяч рублей Фото: Илья Московец © URA.RU Солдаты срочной службы, находящиеся в воинских частях под Чебаркулем в Челябинской области, начали получать деньги за контракты, которые они не подписывали. В пресс-службе Центрального военного округа объяснили пополнение счетов срочников технической ошибкой. «Переводы средств военнослужащим по призыву произошли из-за сбоя в программном обеспечении. Статус военнослужащих остался прежним, и деньги будут возвращены в кратчайшие сроки», — рассказали изданию 74.ру в пресс-службе ЦВО. Ранее солдаты срочной службы получили по 305 тысяч рублей. Отправителем средств выступило Министерство труда Республики Татарстан, а платеж проходил как единовременная денежная выплата. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Солдаты срочной службы, находящиеся в воинских частях под Чебаркулем в Челябинской области, начали получать деньги за контракты, которые они не подписывали. В пресс-службе Центрального военного округа объяснили пополнение счетов срочников технической ошибкой. «Переводы средств военнослужащим по призыву произошли из-за сбоя в программном обеспечении. Статус военнослужащих остался прежним, и деньги будут возвращены в кратчайшие сроки», — рассказали изданию 74.ру в пресс-службе ЦВО. Ранее солдаты срочной службы получили по 305 тысяч рублей. Отправителем средств выступило Министерство труда Республики Татарстан, а платеж проходил как единовременная денежная выплата.