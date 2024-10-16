16 октября 2024

В ЦВО объяснили выплаты челябинским срочникам за контракты

Челябинские срочники получили выплаты за контракты из-за сбоя
© Служба новостей «URA.RU»
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Сбор оружия у гражданских на нужды СВО. Екатеринбург , военные, солдаты, берцы, срочники, ящик для оружия
Проходящие срочную службу под Челябинском по ошибке получили по 305 тысяч рублей Фото:

Солдаты срочной службы, находящиеся в воинских частях под Чебаркулем в Челябинской области, начали получать деньги за контракты, которые они не подписывали. В пресс-службе Центрального военного округа объяснили пополнение счетов срочников технической ошибкой.

«Переводы средств военнослужащим по призыву произошли из-за сбоя в программном обеспечении. Статус военнослужащих остался прежним, и деньги будут возвращены в кратчайшие сроки», — рассказали изданию 74.ру в пресс-службе ЦВО.

Ранее солдаты срочной службы получили по 305 тысяч рублей. Отправителем средств выступило Министерство труда Республики Татарстан, а платеж проходил как единовременная денежная выплата.

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Солдаты срочной службы, находящиеся в воинских частях под Чебаркулем в Челябинской области, начали получать деньги за контракты, которые они не подписывали. В пресс-службе Центрального военного округа объяснили пополнение счетов срочников технической ошибкой. «Переводы средств военнослужащим по призыву произошли из-за сбоя в программном обеспечении. Статус военнослужащих остался прежним, и деньги будут возвращены в кратчайшие сроки», — рассказали изданию 74.ру в пресс-службе ЦВО. Ранее солдаты срочной службы получили по 305 тысяч рублей. Отправителем средств выступило Министерство труда Республики Татарстан, а платеж проходил как единовременная денежная выплата.
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