В ЦВО объяснили выплаты челябинским срочникам за контракты

Солдаты срочной службы, находящиеся в воинских частях под Чебаркулем в Челябинской области, начали получать деньги за контракты, которые они не подписывали. В пресс-службе Центрального военного округа объяснили пополнение счетов срочников технической ошибкой.
«Переводы средств военнослужащим по призыву произошли из-за сбоя в программном обеспечении. Статус военнослужащих остался прежним, и деньги будут возвращены в кратчайшие сроки», — рассказали изданию 74.ру в пресс-службе ЦВО.
Ранее солдаты срочной службы получили по 305 тысяч рублей. Отправителем средств выступило Министерство труда Республики Татарстан, а платеж проходил как единовременная денежная выплата.
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