NYT: Шольц поплатился за поддержку Украины своим рейтингом

Шольц потерял доверие населения из-за своей позиции по Украине, считает NYT Фото: Официальный сайт президента Украины новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Рейтинг одобрения канцлера Германии Олафа Шольца снизился из-за его решения поддержать Украину. Об этом сообщила газета The New York Times на фоне предстоящего визита американского президента Джо Байдена в Берлин. «Господин Шольц стал одним из главных финансовых спонсоров военных мощностей Украины. Однако поддержка стоила ему дорого — конфликт ударил по автомобильному и промышленному секторам экономики Германии и подорвал рейтинг одобрения деятельности господина Шольца», — пишет газета. Низкие рейтинги Шольца поставили под вопрос его участие в национальных выборах ФРГ в 2025 году. Об этом сообщала Financial Times и подчеркивала, что некоторые представители партии нынешнего канцлера ФРГ в частном порядке предложили исключить его из списка кандидатов и рассмотреть более популярных политиков.

