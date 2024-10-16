NYT: Шольц поплатился за поддержку Украины своим рейтингом

Рейтинг одобрения канцлера Германии Олафа Шольца снизился из-за его решения поддержать Украину. Об этом сообщила газета The New York Times на фоне предстоящего визита американского президента Джо Байдена в Берлин.
«Господин Шольц стал одним из главных финансовых спонсоров военных мощностей Украины. Однако поддержка стоила ему дорого — конфликт ударил по автомобильному и промышленному секторам экономики Германии и подорвал рейтинг одобрения деятельности господина Шольца», — пишет газета.
Низкие рейтинги Шольца поставили под вопрос его участие в национальных выборах ФРГ в 2025 году. Об этом сообщала Financial Times и подчеркивала, что некоторые представители партии нынешнего канцлера ФРГ в частном порядке предложили исключить его из списка кандидатов и рассмотреть более популярных политиков.
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