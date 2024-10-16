16 октября 2024

NYT: Шольц поплатился за поддержку Украины своим рейтингом

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Шольц потерял доверие населения из-за своей позиции по Украине, считает NYT
Шольц потерял доверие населения из-за своей позиции по Украине, считает NYT Фото:
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Рейтинг одобрения канцлера Германии Олафа Шольца снизился из-за его решения поддержать Украину. Об этом сообщила газета The New York Times на фоне предстоящего визита американского президента Джо Байдена в Берлин.

«Господин Шольц стал одним из главных финансовых спонсоров военных мощностей Украины. Однако поддержка стоила ему дорого — конфликт ударил по автомобильному и промышленному секторам экономики Германии и подорвал рейтинг одобрения деятельности господина Шольца», — пишет газета.

Низкие рейтинги Шольца поставили под вопрос его участие в национальных выборах ФРГ в 2025 году. Об этом сообщала Financial Times и подчеркивала, что некоторые представители партии нынешнего канцлера ФРГ в частном порядке предложили исключить его из списка кандидатов и рассмотреть более популярных политиков.

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Рейтинг одобрения канцлера Германии Олафа Шольца снизился из-за его решения поддержать Украину. Об этом сообщила газета The New York Times на фоне предстоящего визита американского президента Джо Байдена в Берлин. «Господин Шольц стал одним из главных финансовых спонсоров военных мощностей Украины. Однако поддержка стоила ему дорого — конфликт ударил по автомобильному и промышленному секторам экономики Германии и подорвал рейтинг одобрения деятельности господина Шольца», — пишет газета. Низкие рейтинги Шольца поставили под вопрос его участие в национальных выборах ФРГ в 2025 году. Об этом сообщала Financial Times и подчеркивала, что некоторые представители партии нынешнего канцлера ФРГ в частном порядке предложили исключить его из списка кандидатов и рассмотреть более популярных политиков.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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