16 октября 2024

Эксперт объяснила, кому могут отказать в пенсии по старости

Экономист Иванова-Швец: пенсию по старости могут не назначить из-за стажа
© Служба новостей «URA.RU»
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Для назначения пенсии необходим достаточный трудовой стаж
Для назначения пенсии необходим достаточный трудовой стаж Фото:

Россиянам, отработавшим менее 15 лет и имеющим менее 28,2 пенсионных коэффициента, могут отказать в назначении пенсии. Об этом заявила экономист Людмила Иванова-Швец.

«Даже при достижении женщинами возраста 58 лет и мужчинами 63 не появляется автоматической гарантии того, что государство назначит им пенсию… Есть еще два обязательных критерия для ее назначения — это наличие необходимого стажа и определённое количество заработанных пенсионных коэффициентов», — заявила Иванова-Швец ИА DEITA.RU.

По ее словам, некоторым пожилым людям могут не учесть стаж работы, например, в 90-е годы, что также может повлиять на пенсию. Экономист подчеркнула, что будущим пенсионерам стоит заранее проверить свои данные в Социальном фонде России.

Глава Министерства финансов России Антон Силуанов 15 октября заявил, что с начала 2025 года пенсии у работающих и неработающих пенсионеров России вырастут на 7,3%, передает RT. Он подчеркнул, что индексацию пенсий в России проведут на уровень инфляции за 2024 год.

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Россиянам, отработавшим менее 15 лет и имеющим менее 28,2 пенсионных коэффициента, могут отказать в назначении пенсии. Об этом заявила экономист Людмила Иванова-Швец. «Даже при достижении женщинами возраста 58 лет и мужчинами 63 не появляется автоматической гарантии того, что государство назначит им пенсию… Есть еще два обязательных критерия для ее назначения — это наличие необходимого стажа и определённое количество заработанных пенсионных коэффициентов», — заявила Иванова-Швец ИА DEITA.RU. По ее словам, некоторым пожилым людям могут не учесть стаж работы, например, в 90-е годы, что также может повлиять на пенсию. Экономист подчеркнула, что будущим пенсионерам стоит заранее проверить свои данные в Социальном фонде России. Глава Министерства финансов России Антон Силуанов 15 октября заявил, что с начала 2025 года пенсии у работающих и неработающих пенсионеров России вырастут на 7,3%, передает RT. Он подчеркнул, что индексацию пенсий в России проведут на уровень инфляции за 2024 год.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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