AP: в НАТО попросили Украину уточнить свои границы до вступления в альянс

Перед вступлением в НАТО Украине необходимо провести четкую демаркацию своих границ. Об этом сообщили дипломаты альянса.
«Границы Украины необходимо четко демаркировать, прежде чем она может вступить [в НАТО]», — заявили представители Североатлантического альянса, чьи слова приводит агентство Associated Press. Подчеркивается, что определение точных границ позволит ясно понять условия, при которых может быть активирован пятый пункт устава НАТО, касающийся коллективной обороны.
Ранее новый генеральный секретарь альянса Марк Рютте выразил мнение, что Украина станет членом альянса, когда настанет соответствующее время. Он также объявил о намерениях НАТО ускорить этот процесс и поставить Киеву больше оружия.
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