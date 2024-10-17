Представители МИД РФ и Китая обсудили вопросы глобального управления

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Представители МИД России и Китая обсудили важные для двух стран вопросы
Представители МИД России и Китая обсудили важные для двух стран вопросы Фото:

В Пекине 15 октября состоялись консультации между представителями МИД России и Китая, где обсуждались вопросы глобального управления. Об этом рассказали во внешнеполитическом ведомстве Китая.

«Главы департаментов планирования внешнеполитических ведомств КНР и России обсудили в китайской столице вопросы глобального управления», — говорится в сообщении МИ Китая. Там добавили, что российскую делегацию возглавлял директор департамента внешнеполитического планирования Алексей Дробинин.

Он и его китайский коллега Мао Дэюй обсуждали международные и региональные проблемы. Также шел диалог по вопросам взаимного интереса, заключили в МИД Китая.

Премьер-министр России Михаил Мишустин 16 октября заявил о росте сотрудничества России и Китая, несмотря на внешнее давление. На трехсторонних переговорах он подчеркнул приоритет укрепления отношений с Пекином и отметил, что РФ и КНР продолжают углублять экономическое сотрудничество.

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В Пекине 15 октября состоялись консультации между представителями МИД России и Китая, где обсуждались вопросы глобального управления. Об этом рассказали во внешнеполитическом ведомстве Китая. «Главы департаментов планирования внешнеполитических ведомств КНР и России обсудили в китайской столице вопросы глобального управления», — говорится в сообщении МИ Китая. Там добавили, что российскую делегацию возглавлял директор департамента внешнеполитического планирования Алексей Дробинин. Он и его китайский коллега Мао Дэюй обсуждали международные и региональные проблемы. Также шел диалог по вопросам взаимного интереса, заключили в МИД Китая. Премьер-министр России Михаил Мишустин 16 октября заявил о росте сотрудничества России и Китая, несмотря на внешнее давление. На трехсторонних переговорах он подчеркнул приоритет укрепления отношений с Пекином и отметил, что РФ и КНР продолжают углублять экономическое сотрудничество.
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© Служба новостей «URA.RU»
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-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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