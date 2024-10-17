Представители МИД РФ и Китая обсудили вопросы глобального управления

В Пекине 15 октября состоялись консультации между представителями МИД России и Китая, где обсуждались вопросы глобального управления. Об этом рассказали во внешнеполитическом ведомстве Китая.
«Главы департаментов планирования внешнеполитических ведомств КНР и России обсудили в китайской столице вопросы глобального управления», — говорится в сообщении МИ Китая. Там добавили, что российскую делегацию возглавлял директор департамента внешнеполитического планирования Алексей Дробинин.
Он и его китайский коллега Мао Дэюй обсуждали международные и региональные проблемы. Также шел диалог по вопросам взаимного интереса, заключили в МИД Китая.
Премьер-министр России Михаил Мишустин 16 октября заявил о росте сотрудничества России и Китая, несмотря на внешнее давление. На трехсторонних переговорах он подчеркнул приоритет укрепления отношений с Пекином и отметил, что РФ и КНР продолжают углублять экономическое сотрудничество.
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