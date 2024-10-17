Ганчев: Запад уже разрешил Киеву наносить удары по территори РФ

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Вооруженные силы Великобритании. stock, нато, ракета, Storm Shadow, stock, шторм шэдоу
Запад думает над поставками дальнобойных ракет Украине, заявил Ганчев Фото:
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Спецоперация РФ на Украине

Решение о разрешении Украине наносить удары вглубь России с использованием дальнобойного оружия НАТО уже принято. Такое заявление сделал глава российской администрации Харьковской области Виталий Ганчев.

«Мне думается, что это решение уже есть», — передает слова Ганчева РИА «Новости». Он указал на то, что сейчас прорабатываются механизмы поставок этого вооружения и предостерег, что терпение русского народа не бесконечно, и ответ будет стремительным, когда оно иссякнет.

16 октября стало известно, что Британия разрабатывает предложения для поддержки решения о нанесении дальнобойных ударов Украины по России, об этом сообщил главнокомандующий ВСУ Александр Сырский после беседы с начальником штаба обороны Великобритании Тони Радакином. Глава МИД Германии Анналена Бербок также заявила, что Киеву могут разрешить использовать немецкое оружие для атак вглубь РФ, передает RT.

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Решение о разрешении Украине наносить удары вглубь России с использованием дальнобойного оружия НАТО уже принято. Такое заявление сделал глава российской администрации Харьковской области Виталий Ганчев. «Мне думается, что это решение уже есть», — передает слова Ганчева РИА «Новости». Он указал на то, что сейчас прорабатываются механизмы поставок этого вооружения и предостерег, что терпение русского народа не бесконечно, и ответ будет стремительным, когда оно иссякнет. 16 октября стало известно, что Британия разрабатывает предложения для поддержки решения о нанесении дальнобойных ударов Украины по России, об этом сообщил главнокомандующий ВСУ Александр Сырский после беседы с начальником штаба обороны Великобритании Тони Радакином. Глава МИД Германии Анналена Бербок также заявила, что Киеву могут разрешить использовать немецкое оружие для атак вглубь РФ, передает RT.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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