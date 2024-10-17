Ганчев: Запад уже разрешил Киеву наносить удары по территори РФ

17 октября 2024 в 09:33 Размер текста - 17 +

Запад думает над поставками дальнобойных ракет Украине, заявил Ганчев Фото: Министерство обороны Великобритании новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Решение о разрешении Украине наносить удары вглубь России с использованием дальнобойного оружия НАТО уже принято. Такое заявление сделал глава российской администрации Харьковской области Виталий Ганчев. «Мне думается, что это решение уже есть», — передает слова Ганчева РИА «Новости». Он указал на то, что сейчас прорабатываются механизмы поставок этого вооружения и предостерег, что терпение русского народа не бесконечно, и ответ будет стремительным, когда оно иссякнет. 16 октября стало известно, что Британия разрабатывает предложения для поддержки решения о нанесении дальнобойных ударов Украины по России, об этом сообщил главнокомандующий ВСУ Александр Сырский после беседы с начальником штаба обороны Великобритании Тони Радакином. Глава МИД Германии Анналена Бербок также заявила, что Киеву могут разрешить использовать немецкое оружие для атак вглубь РФ, передает RT. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Решение о разрешении Украине наносить удары вглубь России с использованием дальнобойного оружия НАТО уже принято. Такое заявление сделал глава российской администрации Харьковской области Виталий Ганчев. «Мне думается, что это решение уже есть», — передает слова Ганчева РИА «Новости». Он указал на то, что сейчас прорабатываются механизмы поставок этого вооружения и предостерег, что терпение русского народа не бесконечно, и ответ будет стремительным, когда оно иссякнет. 16 октября стало известно, что Британия разрабатывает предложения для поддержки решения о нанесении дальнобойных ударов Украины по России, об этом сообщил главнокомандующий ВСУ Александр Сырский после беседы с начальником штаба обороны Великобритании Тони Радакином. Глава МИД Германии Анналена Бербок также заявила, что Киеву могут разрешить использовать немецкое оружие для атак вглубь РФ, передает RT.