Ганчев: Запад уже разрешил Киеву наносить удары по территори РФ

Решение о разрешении Украине наносить удары вглубь России с использованием дальнобойного оружия НАТО уже принято. Такое заявление сделал глава российской администрации Харьковской области Виталий Ганчев.
«Мне думается, что это решение уже есть», — передает слова Ганчева РИА «Новости». Он указал на то, что сейчас прорабатываются механизмы поставок этого вооружения и предостерег, что терпение русского народа не бесконечно, и ответ будет стремительным, когда оно иссякнет.
16 октября стало известно, что Британия разрабатывает предложения для поддержки решения о нанесении дальнобойных ударов Украины по России, об этом сообщил главнокомандующий ВСУ Александр Сырский после беседы с начальником штаба обороны Великобритании Тони Радакином. Глава МИД Германии Анналена Бербок также заявила, что Киеву могут разрешить использовать немецкое оружие для атак вглубь РФ, передает RT.
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