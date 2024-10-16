Основное сопротивление под Угледаром в рядах ВСУ оказывают иностранные наемники. Об этом рассказали в Минобороны РФ со ссылкой на слова военнослужащих.
«Ожесточенное сопротивление у врага оказывают единицы, как правило, это иностранные наемники», — передает слова военных Минобороны. Они добавили, что ВСУ практически не оказывают сопротивления и зачастую предпочитают отступать или сдаваться.
По словам российских бойцов, рядовые солдаты ВСУ не имеют достаточной подготовки и не могут вести бой. Ранее у украинских военнослужащих были тренировки на базах НАТО, но сейчас их кидают в бой без подготовки, заключили военнослужащие.
3 октября российские военные освободили Угледар в ДНР, об этом сообщили в Минобороны РФ. Командующий ВСУ Александр Сырский указал на необходимость усилить оборону на восточном фронте после утраты контроля над городом. В украинской армии объяснили потерю Угледара стремлением сохранить силы для будущих сражений. Западные СМИ отмечают, что контроль над городом дает российским силам возможность атаковать Покровск, важный логистический узел, передает Pravda.Ru.
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