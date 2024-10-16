16 октября 2024

«Ультиматум пусть своей жене объявят»: Захарова жестко ответила на громкое заявление ФРГ

Захарова посоветовала кандидату на пост канцлера ФРГ поставить ультиматум жене
© Служба новостей «URA.RU»
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Захарова предложила прекратить поставки Украине
Захарова предложила прекратить поставки Украине Фото:

Если ФРГ желает окончания конфликта на Украине, то ей следует перестать поставлять оружие Киеву, а ультиматумы лидер Христианско-демократического союза Германии Фридрих Мерц пусть ставит своей жене. Такое заявление сделала официальный представитель МИД РФ Мария Захарова в ответ на высказывание соответствующее высказывание немецкой стороны.

«Хотят прекращения боевых действий — пусть прекратят поставки оружия террористическому киевскому режиму. А ультиматум пусть жене своей объявит», — сказала Захарова, слова которой приводит газета «Известия».

Мерц заявил, что в случае его избрания канцлером Германии, он намерен предъявить России ультиматум сразу после вступления в должность. В случае, если требования ультиматума не будут выполнены, Мерц готов разрешить поставки Украине ракет дальнего радиуса действия Taurus.

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Если ФРГ желает окончания конфликта на Украине, то ей следует перестать поставлять оружие Киеву, а ультиматумы лидер Христианско-демократического союза Германии Фридрих Мерц пусть ставит своей жене. Такое заявление сделала официальный представитель МИД РФ Мария Захарова в ответ на высказывание соответствующее высказывание немецкой стороны. «Хотят прекращения боевых действий — пусть прекратят поставки оружия террористическому киевскому режиму. А ультиматум пусть жене своей объявит», — сказала Захарова, слова которой приводит газета «Известия». Мерц заявил, что в случае его избрания канцлером Германии, он намерен предъявить России ультиматум сразу после вступления в должность. В случае, если требования ультиматума не будут выполнены, Мерц готов разрешить поставки Украине ракет дальнего радиуса действия Taurus.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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