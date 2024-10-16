«Ультиматум пусть своей жене объявят»: Захарова жестко ответила на громкое заявление ФРГ

Если ФРГ желает окончания конфликта на Украине, то ей следует перестать поставлять оружие Киеву, а ультиматумы лидер Христианско-демократического союза Германии Фридрих Мерц пусть ставит своей жене. Такое заявление сделала официальный представитель МИД РФ Мария Захарова в ответ на высказывание соответствующее высказывание немецкой стороны.
«Хотят прекращения боевых действий — пусть прекратят поставки оружия террористическому киевскому режиму. А ультиматум пусть жене своей объявит», — сказала Захарова, слова которой приводит газета «Известия».
Мерц заявил, что в случае его избрания канцлером Германии, он намерен предъявить России ультиматум сразу после вступления в должность. В случае, если требования ультиматума не будут выполнены, Мерц готов разрешить поставки Украине ракет дальнего радиуса действия Taurus.
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