The Guardian: Британия подозревает русских шпионов в пожаре на складе DHL

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На складе в Британии сработало зажигательное устройство
На складе в Британии сработало зажигательное устройство Фото:

Национальное управление по борьбе с терроризмом Великобритании подозревает «российских шпионов» в поджоге склада DHL в Бирмингеме. Об этом пишет газета The Guardian.

«Национальное управление по борьбе с терроризмом Великобритании расследует пожар на складе DHL в Бирмингеме. В произошедшем подозреваются российские шпионы», — говорится в материале. Там добавили, что на этом объекте в июле сработало зажигательное устройство.

Национальное управление по борьбе с терроризмом проводит расследование. Пожар был ликвидирован местными пожарными, никто не пострадал, заключили в газете.

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Национальное управление по борьбе с терроризмом Великобритании подозревает «российских шпионов» в поджоге склада DHL в Бирмингеме. Об этом пишет газета The Guardian. «Национальное управление по борьбе с терроризмом Великобритании расследует пожар на складе DHL в Бирмингеме. В произошедшем подозреваются российские шпионы», — говорится в материале. Там добавили, что на этом объекте в июле сработало зажигательное устройство. Национальное управление по борьбе с терроризмом проводит расследование. Пожар был ликвидирован местными пожарными, никто не пострадал, заключили в газете.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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