The Guardian: Британия подозревает русских шпионов в пожаре на складе DHL

Национальное управление по борьбе с терроризмом Великобритании подозревает «российских шпионов» в поджоге склада DHL в Бирмингеме. Об этом пишет газета The Guardian.
«Национальное управление по борьбе с терроризмом Великобритании расследует пожар на складе DHL в Бирмингеме. В произошедшем подозреваются российские шпионы», — говорится в материале. Там добавили, что на этом объекте в июле сработало зажигательное устройство.
Национальное управление по борьбе с терроризмом проводит расследование. Пожар был ликвидирован местными пожарными, никто не пострадал, заключили в газете.
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